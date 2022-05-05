Denizlispor'da ince hesaplar

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DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de son 10 maçın 7'sini kazanıp bitime 3 hafta kala 42 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde olan Altaş Denizlispor, pazar günü Nasadoge Menemenspor'u ağırlayacağı kritik karşılaşma öncesi ince hesaplar yapıyor. Kendisi 38 puanla düşme hattındaki Menemenspor'la evinde oynarken, 40 puanla yine düşme barajındaki Kocaelispor'un, 41 puanlı Altınordu'yu konuk edeceği haftada mutlak kazanmak isteyen Denizlispor, galip gelirse büyük avantajı eline geçirecek.

Denizlispor galibiyet durumunda son 2 hafta öncesi düşme hattına en az 4 puanlık fark atıp büyük oranda rahatlayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-05-05 13:04:13



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