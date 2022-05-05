Okul öncesi eğitimde ‘Ben Buldum’ projesi Pamukkale’de hayat buluyor

Denizli’de tüm çocukların aktif olarak deney yapmalarını sağlayan okul öncesi eğitimde Ben Buldum/I Discovered It eTwinning projesinin kapanış webinarları yapıldı.



Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Irlıganlı Şehit Piyade Onbaşı Bayram Güzel İlkokulu’nun Anasınıfı B şubesi; 10 Türkiye’den, 2 Romanya’dan olmak üzere 12 farklı okul öğretmen ve öğrencileri ile birlikte Ben Buldum/I Discovered It eTwinning projesi çerçevesinde kapanış webinarları yapıldı. Anasınıfı B şubesi öğretmeni Yaşare Kurt, "Bu projede tüm çocuklarımızın aktif olarak deney yapmalarına olanak sağladık. Bilişsel gelişimlerine katkı sağlarken, özgüvenlerini de geliştirdik. Merak duygularını yükselterek öğrenmelerini en üst seviyede tutmaya gayret ettik. Bu projeyi yürürken desteklerini esirgemeyen başta Okul Müdürüm Sait Osman Dedelere, müdür yardımcılarımıza, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

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