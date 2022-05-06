Denizlispor'da biletler satışta

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü en önemli rakiplerinden Nasadoge Menemenspor'u bitime 2 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını en az 4'e çıkarıp rahatlama hedefiyle ağırlayacak Altaş Denizlispor'da mücadelenin biletleri satışa çıktı. Sezon başından beri küme düşme kabusu görüp evinde bu maçı kazanması durumunda yarışta büyük avantaj elde edecek Denizlispor, tüm öğrencilere yine biletleri ücretsiz dağıtacak. Mücadelede biletler maraton tribün 10, A-E üst 15, A-E alt 20, B-D üst 30, loca önü ve VIP tribünler 50 TL'den satılacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-05-06 12:27:27



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