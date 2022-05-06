Çiftçi ve zabıta dolu topu avına çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde uzun süre yağmur yağmayınca bulutları dağıttığı iddia edilen ‘dolu topu’ tespiti için zabıta ekipler, ve çiftçiler devriye atmaya başladı.



Ege bölgesinde ve yurdun değişik yerlerinde yağışların Çivril’de etkisini göstermemesi ardından çiftçiler, yağmur yağmamasının sebebinin çalıştırılan dolu savar topları olduğunu söyledi. Bazı meyve bahçelerinde bulunan dolu savar toplarının kaldırılması için ekipler ve çiftçiler harekete geçti. Mahallelerde gezen ekipler meyve bahçelerinde bulunan cihazları kontrol ederek bahçe sahiplerinden bilgi aldı. Çivril’de daha önceki yıllarda ilçe sınırları içinde bulunan bazı bahçelerdeki dolu topu cihazı kullanıldığı ve yağmur bulutlarının dağıttığı iddiası ile söktürülmüştü.

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