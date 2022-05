Merkezefendi’de 19 Mayıs’a özel gençlik futbol turnuvası düzenlenecek

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kaymakamlığı ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na özel futbol turnuvası düzenlenecek.



Merkezefendi’yi sporun merkezi haline getirmek ve yeni sporcular kazanmak için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kaymakamlığı ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile birlikte 19 Mayıs Gençlik Futbol Turnuvası düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nın 103. yıldönümüne özel olarak düzenlenen turnuvaya Denizli ASKF’ye kayıtlı kulüplerin 20072008 doğumlu sporcuları katılabilecek. Turnuvaya kayıtlar 10 Mayıs Salı gününe kadar devam edecek. Karşılaşmalar Yeşilköy, Akkonak ve Şirinköy futbol sahalarında gerçekleştirilecek. Grup müsabakaları 12 Mayıs Perşembe günü başlayacak olup, final müsabakaları 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Turnuva sonunda dereceye giren ilk 4 takıma kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.



“Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız”

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendimiz spor ile iç içe bir ilçe. 7’den 70’e tüm hemşerilerimiz düzenlemiş olduğumuz spor etkinliklerimize, kurslarımıza her zaman yoğun katılım gösteriyor. Onların yoğun ilgisi bizleri de mutlu ediyor. İlçemize kazandırdığımız spor merkezleri, sahalar ile onların sporla daha çok ilgilenmesini için yapıyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması ve spor kültürünün oluşması açısından spor ile ilgili faaliyetler çok önemli ve değerli. Merkezefendi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel bir futbol turnuvası düzenliyoruz. Tüm gençlerimizi, Merkezefendi Kaymakamlığı ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediğimiz turnuvamıza bekliyorum” diye konuştu.

