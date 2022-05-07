Hayırsever vatandaştan sağlık müdürlüğüne ambulans bağışı Denizli’de son eklenen bağışla birlikte ambulans sayısı 114’e yükseldi

Denizlili hayırsever Mehmet Aksoy tarafından alınarak Denizli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere bağışlanan ambulans için Gözler’de ambulans teslim töreni düzenlendi. Törende Vali Vekili Mehmet Okur tarafından ambulans bağışlayan Mehmet Aksoy’a teşekkür edilerek, plaket verdi.



Törene Vali Vekili Mehmet Okur, Ak Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Ak Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, hayırsever Mehmet Aksoy ve Gözler Mahallesi sakinleri katıldı. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk hayırseverlerin katkısıyla Denizli’de yürütülen sağlık hizmetlerinin güçlenerek devam ettiğini belirterek, “ Acil Sağlık Hizmetlerinde çok hızlı ve güvenli şekilde hastaya müdahalede bulunup en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmakla yükümlüyüz. Bugün ilimizde 33 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda 113 tam donanımlı ambulans ve 520 sağlık çalışanıyla hizmet veriyoruz. Vakalara merkezde 5 dakika 37 saniye, kırsalda 12 dakika 24 saniye ile ulaşmaktayız. Denizli’de hayırseverlerimiz gerçekten mükemmel. Mehmet Amcamız da bu insanlardan bir tanesi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Hayırsever Mehmet Aksoy törene katılan herkese teşekkür ederek, ambulansın Denizli’ye hayırlı olmasını istedi.



“Bu Denizli’deki sağlık çalışanların başarısıdır”

Denizli Vali Vekili Mehmet Okur da sağlık sektörüne bağış yapan bütün hayırseverlere teşekkür ederek; “Ülkemizde her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da çok önemli aşamalar kaydedildi. Denizli acil vakalara müdahale noktasında çok iyi yerde. Bu Denizli’deki sağlık çalışanların başarısıdır. Yine pandemi boyunca ülkemizde ve Denizli’de büyük bir mücadele verildi. Bunun da en büyük mimarlarından bir tanesi yine sağlık ordumuzdur. Denizli’de hayırsever vatandaşlarımız hayır noktasında birbiriyle yarışıyor. Sağlık sektörüne yaptıkları bağışlardan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu davranışın herkese örnek olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından anahtar teslim töreni yapıldı. Son yapılan bağışla birlikte Denizli’de ambulans sayısı 114’e yükseldi.

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