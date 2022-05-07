Denizli'de kritik derbi oynanacak

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DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki Ege ekibi Altaş Denizlispor ve Nasadoge Menemenspor yarın Denizli'de karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları Loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton 10 TL olarak satışa çıktı.

Ev sahibi Denizlispor'da kart cezalıları Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar ve Özer Özdemir mücadelede forma giyemeyecek. Ev sahibi Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, karşılaşmayı kazanıp büyük avantaj yakalamak istediklerini söyledi. Menemenspor'un çalıştırıcısı Recep Yazıcı çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ancak sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-05-07 12:50:59



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