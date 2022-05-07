Trafik ekiplerinden ‘yaya önceliği’ denetimi

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma trafik ekipleri, 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Karayolu Trafik Haftası” etkinliklerini çerçevesinde, ilçenin yoğun olduğu bölgelerde yaya önceliğine farkındalık oluşturmak için denetim yaptı. Denetimlerde araçlar durdurularak, hem sürücüler uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı hem de vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı.



İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yayımlanan kararla birlikte Denizli Çal ilçesi jandarma trafik ekipleri, ilçenin yoğun yayaların olduğu noktalarda "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yaptı. Okul önleri ve işlek noktalarda bulunan yay geçidindeki uygulamada, yayalara bilgi verilerek broşür dağıtıldı, araçlar durdurularak, vatandaşların karşıya güvenli geçişi sağlandı. Araçları durduran trafik ekipleri ve emniyet kemeri kontrolü yaparak, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.