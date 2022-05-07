Kızılcabölükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kızılcabölükspor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulubü: 2-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hakan Yoldaş (xx), Burak Özer (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) Mustafa (x) (Dk. 77 Furkan xx), Adem (xx) (Dk. 90 Fatih), Alpay (xxx), Mehmet Kaan (xx), Can (xx), İdris (x) (Dk. 77 Anıl xx), Yunus Emre (xx), Mehmet Akif (xxx), Vedat (xx), Berke (xx)

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Bayram (x) Salih Zafer (xx), Suat (x) (Dk. 50 Batuhan Karadeniz x), Muhammet Reis (x), Mesut (xx), Mert (x) (Dk. 61 Abdulaziz x), Arif Morkaya (x) (Dk. 71 Umut x), Berkay (x) (Dk. 50 Okan x), Batuhan Süer (xx), Erdem Onur (xx), Mustafa (xx)

GOLLER: Dk. 9 Alper, Dk. 90+9 Mehmet Akif (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Adem, Amaç Ulaş (Kızılcabölükspor), Berkay (Iğdır FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son hafta mücadelesinde Kızılcabölükspor evinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Sezonu 37 puanla tamamlayan Denizli temsilcisi 9 sezondur yer aldığı 3'üncü Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Alper, 90+9'uncu dakikada Mehmet Akif attı. Iğdır temsilcisi ise 72 puanda kalarak Play-Off yarı finalde 68 Aksaray Belediyespor'la eşleşti.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2022-05-07 17:13:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.