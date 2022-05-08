Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 2 - Menemenspor: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Menemenspor’u 21 yendi.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Mayi’nin sol çaprazdan gönderdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ömer düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

23. dakikada yapılan ortada kaleci Abdülkadir’in eliyle kaçırdığı topu Ahmet ağlara gönderdi. 11

34. dakikada İlhan’ın ortasına iyi yükselen Mayi’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

51. dakikada köşe vuruşundan seken topu önünde bulan Ömer’in şutunda savunma meşin yuvarlağı çizginin önünden kafayla uzaklaştırdı.

76. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 21



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Denizlispor: Abdülkadir xx, Erdal xx (Muhammet Özkal dk. 84 ?), Schwechlen xx, Oğuz xx, Lopes xxx, İlhan xx, Djedje xx (Asım dk. 49 x), Muhammed xx, Aissati xx (Emre Sağlık dk. 84 ?), Mayi xx (Bünyamin dk. 85 ?), Ömer xxx (Bekir Turaç dk. 61 x)

Yedekler: Hüseyin, Ali Eren, Mustafa, Ahmet, Muhammed Eren

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Menemenspor: Batuhan xx, Oğuzhan Çapar xx, Ömer Şahbaş xx, Sinan xx (Sabbah dk. 87 ?), Emre Batuhan xx (Seyfettin dk. 74 ?), Cisse xx, Abdullah Aydın xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 80 ?), Enes xx, Gomes xx (Muhammed Himmet dk. 80 ?), Ahmet xx, Kehinde x

Yedekler: Murat, İsmail, Cem, Emre Özel, Kerem, Abdullah Karataş,

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Goller: Ömer (dk. 7), Lopes (dk. 76 ) (Denizlispor), Ahmet (dk. 23) (Menemenspor)

Kırmızı kart: Mayi (dk. 90) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Djedje, Bekir Böke, Ömer, Aissati (Denizlispor), Oğuzhan Çapar, Gomes, Kehinde, Cisse (Menemenspor)

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