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Bakkal: “Çok enteresan bir lig yaşanıyor” Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal: “Zor da olsa kazanmasını bildik”

İHA

Bakkal: “Çok enteresan bir lig yaşanıyor” Denizlispor Teknik Direktör Mesut Bakkal: “Zor da olsa kazanmasını bildik”

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Menemenspor galibiyetinin ardından, “Çok enteresan bir lig yaşanıyor. Bundan sonrası ne olur 1 puan mı, 3 puan mı yeter onu bilemiyorum. Ama önümüzdeki 2 maça da talibiz” diye konuştu.
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Menemenspor’u 21 yendi Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, açıklamalarda bulundu. Bakkal, “Şimdi tabii kazanmak güzel. Yani üst üste özellikle içeride hem Gençlerbirliği hem de rakibimiz Menemenspor’u yenmek güzel, oyuncularımı kutluyorum. Geldiğimiz günden itibaren 8. galibiyeti aldık. Çok enteresan bir lig yaşanıyor, 45 puan yaptık hala daha devam eden bir lig var. Tabii zor maçlar oynuyoruz ama maça baktığınız zaman oyuna iyi başlayan ondan sonra pozisyon vermeyen maç boyunca da oyunu forse etmeye çalışan bir takım var. Oyuncularımı kutluyorum, son dakikaya kadar geldiğim günden itibaren hiçbir maçı bırakmayan bir takım var. Zaten bu onlara yakışıyor, gerçek kimlikleri bu diye düşünüyorum. Zor da olsa kazanmasını bildik. Tabii şu anda çok büyük bir avantaj yakaladık. Bundan sonrası ne olur 1 puan mı, 3 puan mı yeter onu bilemiyorum. Ama önümüzdeki 2 maçada talibiz, talip olmak zorundayız rahatlamak için. Geldiğim günde söylemiştim zaten Denizli’ye, şu anda iş bitmeden, bu şekilde ligde kalmak yakışıyor. Taraftarlara da teşekkür ediyorum, özellikle tribünleri doldurmaları bizi desteklemeleri son dakikaya kadar. Burada hatalı goller de yiyeceğiz veya böyle kırmızı kartlar da göreceğiz. Çünkü artık son dakikalarda gerilim yüksek, hakeme de teşekkür ediyorum ortada bir maç oynattı. Menemenspor iyi bir mücadele etti. Yani oyuna baktığımız zaman üstün olan bizdik ve kazanmasını bildik. İnşallah haftaya bu gidişle bitiririz diye düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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