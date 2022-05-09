Bir çobanın tesadüfen bulduğu kanyon doğa turizmine kazandırılıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir çobanın dağlık bölgeye koyunlarının kaçmasıyla tesadüfen bulunan Emecik Kanyonunun doğa turizmine kazandırılması için proje hazırlandı. Tabiat Varlıkları Kurulunca onaylanan proje sayesinde kanyonun, yerli ve yabancı turistlerin uğrak adreslerinden biri olması bekleniliyor.



Denizli doğa turizmi bakımından kanyonları ile göz doldurmaya devam ediyor. Son yıllarda keşfedilen kanyonlar doğa turizmine kazandırılıyor. Çameli ilçesinde bir çobanın bölgeye koyunlarının kaçmasıyla tesadüfen bulunan Emecik Kanyonu’nun Doğa Turizm'ine kazandırılması için proje hazırlandı. Proje Tabiat Varlıkları Kurulunca onaylandı. Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca Emecik Kanyonu’nun güvenli ve konforlu şekilde ziyaretçilere sunulabilmesi için proje ihalesi tamamlanarak Tabiat Varlıkları Kurulunca onaylandı” ifadesiyle duyurdu.



Ege ve Akdeniz bölgesinin en güzel kanyonlarından biri olan Çameli’ndeki Emecik Kanyonu, hazırlanan proje ile güvenli ve konforlu hale getirilecek. Emecik Kanyonu ortalama 45 saat süreli 3 kilometrelik bir güzergahta yer alıyor. Kanyonda yürüyüş boyunca bir birinden güzel birçok irili ufaklı şelale görme şansınız oluyor. Kısmen akan suların üzerinden atlayarak geçilen ve kayalardan tırmanıp kanyonun sonunda 10 metre yükseklikten dökülen şelaleye manzarası ile adeta ilgi çekiyor. Kanyonun zeminindeki tatlı su kaynaklarında çay balıkları ve yengeçler yaşıyor. Trekking yapanların yaklaşık 3 saatini alan vadi akan görkemli şelaleleriyle görülmeye değer bir doğa harikası olarak yerli yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelecek.



Emecik Kanyonu yapılacak proje ile daha verimli hale getirilecek. Doğa harikası Emecik Kanyonu tesadüfen 2015 yılında bölgedeki bir çobanın koyunlarının buraya kaçması ile yapılana arama çalışmalarında tesadüfen bulunduğu belirtildi. Doğa Turizmine kazandırılmak üzere hazırlanan projenin tanıtımı için video görseli hazırlandı.

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