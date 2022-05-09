Lise öğrencileri, yaptıkları projeyle yabancı dillerini geliştiriyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları etwinning projeleri ile ingilizcelerini geliştirirlerken, ilçelerini proje sayesinde tanıtımını yapıyor ve doğa koruma bilincini arttırıyorlar.
Denizli’de Etwinning projeleri çerçevesinde, Buldan Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenleri tarafından yürütülen projelerle öğrencilerin, dili aktif ve doğru şekilde kullanarak yazma ve okuma becerilerini geliştirip, teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenmeleri, çevre ve toplum bilinci geliştirilerek farkındalıklarının arttırılması hedeflendi. İngilizce öğretmenlerinin önderliğinde yürütülen "Şehrimin Düşünürü ve Bilimi" projesi ile öğrenciler Buldan’ın yetiştirdiği iki önemli isim, Merkezefendi ve Dr. Behçet Uz’u, teknolojiyi aktif bir şekilde kullanarak 3 il ve 4 okul işbirliği ile tanıtma ve diğer illerin düşünür ve bilim adamlarını tanıma fırsatı buldular. Bu projenin kalıcılığını sağlamak için bir ekitap oluşturdular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.