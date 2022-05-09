Yasa dışı yollardan yurda giren PKK’lı yakalandı PKK/KCK operasyonunda 2 kişiden 1’i tutuklandı

Denizli’de PKK/KCK operasyonunda Türkiye’ye illegal yollarla giren 1 kişi yakalanırken, örgüt propagandası yapan 1 şüpheli ise tutuklandı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, “PKK/KCK Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, illegal yollarla Türkiye’ye geçtiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Bir diğer operasyonda ise “PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandın.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.