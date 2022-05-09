Denizli'de 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, FETÖ üyesi olmak ve yardım etmek suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ üyesi olmak' ve 'bilerek, isteyerek yardım etmek" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiye yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-09 17:31:56



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