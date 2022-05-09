Şampiyonlar Pamukkale Belediyesporlu oldu

Pamukkale Belediyespor, görme engelli goalball branşında olimpiyat şampiyonu olan sporcuları kadrosuna kattı. Pamukkale Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Denizli tarihinde 60 yıl sonra olimpiyat şampiyonluğunu kazanan sporcumuzu kadromuza kattık” dedi.



Pamukkale Belediyespor, başarılı sporcuları kadrosuna katmaya devam ediyor. 2021 yılında Tokyo’da yapılan Paralimpik Oyunları’nda Olimpiyat Şampiyonu olan ve altın madalya kazanan Şeyda Nur Kaplan (22) ve yine 2021 yılında ülkemizde yapılan Goalball Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde eden Berfin Altan (18) ve bu sporcuların antrenörü Hüseyin Atmaca mavibeyazlı kulübe katıldı. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısı öncesi sporcuları meclis üyeleriyle tanıştırdı. Pamukkale Belediyespor’un pırlanta gibi 2 sporcuyu kadrosuna kattığını ifade eden Başkan Örki, “Biz sporun her dalını desteklemeye çalışıyoruz. Görme engelliler goalball branşında Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonası’nda başarılar elde eden Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan’ı Pamukkale Belediyespor çatısı altına aldık. Şeyda Nur Kaplan en son 2021 yılında Tokyo’da yapılan Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olarak altın madalya kazandı. Bu Denizli’miz adına 60 yıl sonra gelen olimpiyat şampiyonluğu. Geçen yıl ülkemizde yapılan Goalball Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan Berfin Altan ve bu sporcularımızın antrenörleri Hüseyin Atmaca bundan sonra kulübümüz adına mücadele edecekler. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.



Çok anlamlı bir destek

Olimpiyat Şampiyonu Şeyda Nur Kaplan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederek, “Bu destek bizim için çok anlamlı ve değerli. Bize sahip çıkılması tarif edilemez bir duygu. Bundan sonra başarılarımızı Pamukkale Belediyespor için elde edeceğiz” dedi. Berfin Altan ise “Bize destek veren başkanımız Avni Örki ve meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu desteğin karşılığını başarılarımızla vermek istiyoruz” diye konuştu. Sporcuların antrenörlüğünü yapan Hüseyin Atmaca ise “Sporcularımızın başarılarına destek sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve kıymetli meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu sporcularımızla birlikte Pamukkale Belediyespor’un adını başarıyla duyurmaya devam edeceğiz” dedi.

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