Denizli ırkı ‘Tokur’ güvercinler podyuma çıktı Denizli’nin en güzel güvercinleri yarıştı

Denizli yöresine özgü güvercin türlerinden biri olan ‘Tokur’ cinsi güvercinler arasında bu yıl 2. kez güzellik yarışması düzenlendi. Jüri üyeleri, yarışmaya katılan 50 güvercin arasından en güzelini belirleyebilmek için zor anlar yaşadı.



Denizli’nin kendine özgü güvercin ırklarından biri olan ‘Tokur’ cinsi güvercinler arasında ‘Güvercin Güzellik Yarışması’ düzenlendi. Bu yıl 2. Kez düzenlenen ‘Tokur ırkı Güvercin Güzellik Yarışmasına’ 56 güvercin katıldı. Bu güvercinlerden 50’si jüri tarafından dişiler ve erkekler ayrı ayrı "Genç" "Yetişkin" ve "Çakal renkli" kategorilerinde değerlendirmeye tabi tutuldu. Ladik Güvercin Kültürü Derneği bahçesinde açık havada gerçekleştirilen yarışmada tüm kategorilerde Faruk Boza’nın yetiştirdiği güvercinler birinci oldu. Güvercin yetiştiricisi yarışma hakemi ve gözlemcisi İnşaat Müh. Dr. Hayri Ün, Türkiye’de sadece bulunduğu şehirde yetiştirilen 70’in üzerinde güvercin ırkının tespit edildiğini, bunlardan 4 tanesinin Denizli'de yetiştirildiğini söyledi. Denizli’de güvercin meraklıları tarafından beslenen endemik güvercin türlerinin "Dolapçı", "Azman" "Tokur" ve "Katal" ırkları olduğunu belirten Doç. Dr Hayri Ün, “Bu güvercin ırklarının sahip oldukları ırk özellikleri ile yetiştirmesi ve korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Bu güvercin ırklarının ırk güzellik yarışmaları yapılmaktadır. Denizlili güvercin yetiştiricileri tarafından yetiştirilen Denizli güvercinlerinden 2. Tokur ırkı güzellik yarışması düzenlendi. Yarışmaya 56 güvercin getirildi. Bunlardan 50 tanesi yarışmaya kabul edildi. Güzellik yarışması dişiler ve erkekler ayrı ayrı genç, yetişkin ve çakal renkli kategorilerinde düzenlendi. Yarışmamızın hakemlik görevini Erol Kiritoğlu, Cüneyt Arıkan, Numan Bilgihan, İskender Damgacı ve İrfan Büyükdağ üstlendi. Yarışmamıza gerçekten çok büyük katılım oldu. Hepsi birbirinden güzel güvercinler arasında puan vermekte zorlandığımız zamanlar oldu” dedi.



Yarışma akşam saatlerine kadar sürdü

2. Tokur Irkı Güzellik Yarışmasının akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirten Doç. Dr. Hayri Ün, “Jüri tarafından yapılan değerlendirme ile güvercin yetiştiricisi Faruk Boza’nın güvercinleri, yetişkin erkekler, yetişkin dişiler, genç erkekler, çakal erkekler ve çakal dişiler kategorisinde birincilik kazandı. Yarışmaya katılarak derece alan tüm güvercin yetiştiricilerimiz için ödül töreni düzenleyeceğiz. Hasta görünen, parazit taşıyan, kirli, tüyleri kesik veya eksik güvercinler yarışmaya alınmamıştır” dedi.

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