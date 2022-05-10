Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Takımımıza inancımız tam



DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste direkt rakipleri Gençlerbirliği ve Nasadoge Menemenspor'u yenerek düşme hattından uzaklaşan Altaş Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz açıklamalarda bulundu. Son 2 maçı da geçip ligde kalacaklarına inandığını belirten Uz, "Pazar günü Süper Lig'i garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına çıkacağız. Buradan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum, takımıma güvenimiz tam, inancımız tam. Son haftalarda alt sıralardaki tüm takımların maçlarını kazanması ligde kalma barajını da yükseltiyor. Ligin bitimine 2 hafta kala üzerimizdeki takımların dahi matematiksel olarak ligde kalmayı garantilememesi ligin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Ümraniyespor karşısında çıkacak sonucun son haftayı beklemeden ligdeki konumlarını belirleyebileceğini belirten Mehmet Uz, "Takımımız çalışmalarını sürdürüyor. Cezalı oyuncularımızın olması dezavantaj gibi görünse de geçen hafta cezaları ve sakatlıkları sebebiyle Menemenspor maçında forma giyemeyen oyuncularımızın geri dönmesi sevindirici. Biz bir takımız. Eksik oyuncularımız mazeret olamaz. Bundan önce de sakatlık, ceza ve koronavirüs gibi etkenler sebebiyle çok eksikle çıktığımız maçlar oldu. İnşallah Ümraniye deplasmanında alacağımız sonuçla ligde kalıp, iç sahadaki son maçımızda taraftarlarımızla hedefe ulaşmanın sevincini birlikte yaşayacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-05-10 11:37:33



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