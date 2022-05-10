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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi birlikte başardı

DHA

Merkezefendi birlikte başardı


DENİZLİ, (DHA) -ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda son haftada da olsa kümede kalan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i kutlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, birlikte başardıklarını söyledi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket´in Denizli'nin marka değerine değer kattığını belirtti. Başkan Doğan, "Sporun her alanında başarılı ve öncü bir Merkezefendi vizyonuyla çıktığımız yolda geride bıraktığımız 3 senede basketbol takımımız, ilçemizin ve Denizlimizin marka değerine değer kattı. Çok büyük gurur yaşadık" ifadelerini kullandı.Şeniz Doğan, gelecek yıl da ING Basketbol Süper Ligi´nde mücadele edecek olan takıma destek olacaklarını belirtti. "Üç senede iki lig birden yükselen takımımızın geçtiğimiz sezon Süper Lig'e şampiyon olarak yükselme başarısıyla çok büyük bir gurur yaşadık" diyen Doğan, "Süper Lig'deki ilk sezonumuzda basketbolun devlerini kentimizde ağırladık. Basketbol sevgisinin dalga dalga büyüdüğü sezonda gençlerimizle güçlü bir altyapı kurarak, bu kentin gençlerinin omuzlarında büyüyecek, sürdürülebilir bir başarının adımlarını attık. Önümüzdeki sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek olan takımımız, yine basketbolun en seçkin kulüpleriyle birlikte aynı heyecanı şehrimize taşıyacak. Omuz omuza tek yürek olup, bu büyük heyecana yeniden hep birlikte tanık olacağız. Birlikte başardık, yine birlikte başaracağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-05-10 11:51:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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