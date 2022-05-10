Emlak, Çevre ve İlan Vergisi'nde son gün 31 Mayıs

Pamukkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin birinci taksit ödemelerinin 31 Mayıs’ta sona ereceğini duyurdu. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini kredi kartına taksit seçenekleri ile ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Pamukkale Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan vergilerinin birinci taksit ödemelerinin son gününün 31 Mayıs 2022 olduğu belirtildi. Vatandaşlar, hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında bulunan vezneler, Atatürk Caddesi ve Deliktaş ek binalarında ki vezneler ile Gölemezli ve Gözler Mahallelerindeki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Ayrıca, gezici veznenin de rutin çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, ilçe halkının kolaylıkla ödemelerini yapabilmesi için Tapu Kadastro Müdürlüğü’ndeki yeni hizmet noktasında da ödemelerini yapabileceği bildirildi. Ayrıca belediye veznelerinde POS cihazlarında taksit imkanı da vatandaşlara kolaylık sağlamış olacak.

Taksit imkanı da sağlanıyor

Pamukkale Belediyesi, her vergi ödemelerinde olduğu gibi bu yıl da ödemeler noktasında önemli bir kolaylığı daha ilçe halkına sunmaya devam ediyor. 31 Mayıs’a kadar kredi kartlarına farklı taksit imkânıyla vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmesini hedefliyor.

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