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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Almanya’da bulamadığı şifayı Tekden’de buldu

İHA

Almanya’da bulamadığı şifayı Tekden’de buldu

Almanya’da hastalığına tedavi bulunamayan gurbetçi, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde yüzde 99 oranında kritik darlığı olan aşırı dönüşlü damarı açılarak sağlığına kavuştu.

Almanya’da yaşayan ve daha öncesinden iki kere anjiyo olan 76 yaşındaki Ali İhsan Bacak, devam eden göğüs ağrısı sonrası doktor doktor gezerek şifa aradı. Almanya’da aldığı olumsuz cevaplar sonrası araştırmalara başlayan Bacak, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarılarını duyarak Denizli’ye geldi. Kardiyoloji doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir tarafından muayenesi yapılan Bacak’ın aşırı dönüşlü bir sağ damarı olduğu ve damarın orta tarafında yüzde 99 civarında kritik bir darlık olduğu saptandı. Yaklaşık 1 saatlik işlemle hastanın damarı başarı ile açıldı.

“Türk tıbbındaki ilerlemelerle birlikte ülkemize yurtdışından çok fazla hasta tedavi olmak için geliyor”
Damarın orta tarafında kritik bir darlık olduğundan bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr. Mustafa Demir, “76 yaşındaki hastamız Ali İhsan Bacak Almanya’dan tedavi olmak için bize başvurdu. Son iki yıl içinde biri Almanya’da biri Türkiye’de olmak üzere iki kere anjiyo olmuş. Fakat hastamızın damarları açılamamış. Devam eden göğüs ağrısından dolayı araştırarak tedavi olmak için Türkiye’ye hastanemize gelmiş. Hastadan eski anjiyo görüntülerini aldık. Görüntülerde aşırı dönüşlü bir sağ damar olduğunu ve damarın orta tarafında yüzde 9599 civarında kritik bir darlık olduğunu saptadık. Damarının aşırı dönüşlü olmasından dolayı stentinin ilerletilemediğini ve işlemin başarısız olduğunu gözlemledik. Hastamıza tıkanan bu damarı anjiyo ile açabileceğimizi söyledik. İşlemde özel bir katater kullandık. Aslında bizim de ilk defa yaptığımız bir işlemdi. Sol sistemde kullandığımız bir katateri biraz modifiye ederek, sağ damara oturttuk. Ardından bu aşırı dönüşlü damara özel bir tel göndererek damarı düzleştirdik. Ve dönüşlü bölgeye stenti gönderebildik. Yaklaşık 1 saatlik işlemle hastamızın damarını başarı ile açtık. Tedbir amaçlı bir gün hastanemizde gözlem altında tuttuk” şeklinde bilgi verdi.

“Tekden Hastanesi olarak yurtdışından gelen hastalarımıza şifa oluyoruz”
Ali İhsan Amcayı sağlıklı bir şekilde Almanya’ya uğurladıklarından bahseden Dr. Mustafa Demir, “Eskiden tedavi olmak için yurtdışına giden çok fazla hastamız vardı. Ancak artık ülkemizde tıbbın çok fazla gelişmesi hem de hekimlerimizin daha özverili olmasından dolayı artık tersi bir durum var. Almanya’da ya da Avrupa’da tedavi olamayıp ülkemize gelen çok fazla hasta var. Tekden Hastanesi olarak yurtdışından gelen hastalarımıza da şifa olmaktan dolayı mutluyuz. Yurtdışından gelerek bizi tercih eden Ali İhsan amcamızı da sağlıklı bir şekilde Almanya’ya uğurladık” şeklinde konuştu.

“Almanya’da bulamadığım şifayı Denizli Tekden Hastanesi’nde buldum”
Almanya’da hastalığına çözüm bulamayınca tavsiye üzerine Tekden Hastanesi’ne başvuran 76 yaşındaki Ali İhsan Bacak, “Almanya’da tedavi olmak için doktora gittim. Ama çözüm bulamadım. Damarlarım tıkanmış, açamadılar. Ameliyat olman lazım dediler. Riskli bir ameliyat olduğu için Almanya’da yapmadılar. Ben de Türkiye’ye gelip tedavi olmaya karar verdim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine Denizli Tekden Hastanesi’ne Kardiyoloji doktoru Mustafa Demir ‘e geldim. Damarlarımın tıkalı olduğunu ve anjiyo olmam gerektiğini söyledi. Doktorumun sayesinde iki tane damarıma stent koyuldu ve damarlarım açıldı. Tekden Hastanesi yönetimine, doktoruma, evimde gibi hissettiren hemşirelere çok teşekkür ederim. İyi ki Türkiye’ye Tekden Hastanesi’ne tedavi olmak için gelmişim. Şu an gayet iyiyim. Benim gibi kalp hastalığı olanlara tavsiye ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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