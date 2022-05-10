12. Tiyatro Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

Pamukkale Üniversitesi Hayal Perdesi Oyuncuları Tiyatro Topluluğu’nun bu yıl 12’ncisini düzenlediği Tiyatro Festivali, PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesinde gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tiyatro Topluluğu Hayal Perdesi Oyuncularının ev sahipliğinde bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Tiyatro Festivali, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi önünden başlayıp Gölbahçe Etkinlik Alanında sona eren kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş boyunca şarkılar söyleyen ve dans eden Hayal Perdesi Oyuncuları, herkesi gösterileri izlemeye davet etti. Kortej yürüyüşü ile resmen başlayan ve 19 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek olan 12. Tiyatro Festivali’nde; Drama, gölge oyunu ve yazarlık atölyelerinin yanı sıra ayrıca usta tiyatroları ile söyleşiler gerçekleştirilecek.

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