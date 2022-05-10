Motokuryeye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 19 yaşındaki motorkurye Necati Yasin Batır'a çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü 26 yaşındaki Mehmet Kılıç, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen 16 Ocak günü saat 15.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi, Merkezefendi Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır idaresindeki 42 H 1442 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazada ağır yaralanan motokurye Batır, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2,70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı. Kılıç hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Kılıç, hayatını kaybeden Necati Yasin Batır'ın yakınları ile avukatlar katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın alkollü araç kullandığını, otomobille motorlu kuryeye çarptığını ve trafik kurallarını ihlal ettiğinin belirlendiğini; sürücü Kılıç'ın Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede son savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet Kılıç, cezaevinden tahliyesini talep etti.

Savunmanın alınmasının ardından kararını açıklayan hakim, Kılıç'ı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-10 19:47:50



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