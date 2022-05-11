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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşirelik Haftası, PAÜ’de etkinliklerle kutlanıyor

İHA

Hemşirelik Haftası, PAÜ’de etkinliklerle kutlanıyor

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ), Hemşirelik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Hafta boyunca eğitimlerden atölye çalışmalarına, tiyatro gösterisinden günübirlik geziye kadar bir hafta boyunca birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) her yıl geleneksel olarak kutladığı Hemşirelik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde bu yıl dolu dolu bir program hazırladı. Hafta boyunca sürecek etkinlikler, PAÜ Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, ardından PAÜ Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici’nin konuşması ile devam etti. Konuşmasında, hemşirelik mesleğinin önemini kendi anıları üzerinden ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, tüm hemşirelere, her zaman yanlarında oldukları ve destek verdikleri için bir hekim olarak teşekkürlerini iletti. Hemşirelerin merhamet, şefkat ve insanı anlama gibi meziyetlerinin topluma da örnek olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kutluhan, tüm hemşirelere başarılı, sağlıklı bir ömür temenni etti. Kovid mücadelesinde hayatını kaybeden hemşirelere bir kez daha Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

Başarılı akademisyenler, öğrenciler ve 30 yılı aşkın süre hizmet veren hemşireler ödüllendirildi
Açılış konuşmalarının ardından tören, müzik dinletisi ve ödül töreni ile devam etti. ‘Hemşirelikte En Yenilikçi Fikir Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, PAÜ Hastanelerinde 30 yıl ve üzeri hizmet veren hemşireler ile 2021 Yılı Q1 dergilerde yayını olan Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli akademisyenlere belge ve hediyeleri takdim edildi. Belge ve hediyeler; Dekan Prof. Dr. Sevgi Özkan, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu tarafından takdim edildi.

Hemşirelerin yazıp oynadığı tiyatro büyük beğeni topladı
Hemşirelik Haftası etkinliklerinin ilk günü daha sonra PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi’nin “Stres Yönetimi ve Zihinsel Dayanıklılık Uygulamaları” isimli sunumu ile devam etti. Yine ilk gün düzenlenen sıcak hava balonu etkinliğine katılan hemşireler ve öğrenciler kampüsü havadan görme fırsatı bulurken ilk günün akşamında PAÜ Hastanelerinde görev yapan hemşirelerin oluşturduğu tiyatro grubu, kendilerinin yazdığı “Geçmişten Günümüze Sağlık Uygulamaları” isimli tiyatro oyununu sergiledi. Sergiledikleri bu oyunla sahnenin tozunu ilk kez yutan hemşireler, Hierapolis Antik Kenti'nde geçen hikâye ile konukları, antik dönemden günümüze, şifalı bitkilerden modern tıbbın uygulamalarına, keyifli bir yolculuğa çıkardı. Oyunun sonunda, hemşirelerin üniformaları ile sergiledikleri zeybek gösterisi yine davetlilerden büyük alkış aldı.

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