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Yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan hastanın belinden 16 cm’lik kitle çıktı

İHA

Yorgunluk ve iştahsızlık şikayetleri olan hastanın belinden 16 cm’lik kitle çıktı

Denizli’de yaşayan 67 yaşındaki Meryem Alca, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık gibi şikayetlerle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne gitti. Hastanede yapılan incelemeler sonucu belinde yıllar önce geçirmiş olduğu bir ameliyatta takılan vidaların 16 cm’lik apse oluşmasına neden olduğu ortaya çıktı. Alca, devasa büyüklükteki kitleden, OrtopediTravmatoloji ve Dahiliye Uzmanının iş birliği ile yapılan operasyonun sonucunda kurtuldu.

Denizli’nin Tavas ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Alca, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık gibi şikayetlerle başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonucu belindeki apse kitlesinin yıllar önce geçirmiş olduğu bir omurga stabilizasyon ameliyatında omurgasına takılan vidalardan kaynaklandığı ortaya çıktı. Hastanın belindeki iltihabın kaynağı ortopedi travmatoloji ve dahiliye uzmanının iş birliği ile yapılan operasyon sonucunda ortadan kalktı.

“Hastamız halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayeti ile başvurdu”
Hastanın halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayeti ile kendilerine başvurduğunu anlatan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Uzm. Dr. Mesut Kaldır, “Hastamız halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız fiziki muayene sonucunda belinde ele gelen 16 santimetrelik kistik bir lezyon şüphesi veren durum saptanınca ileri tetkik olarak yüzeysel doku ultrasonu çekildi. Ultrasonda apse formasyonundan şüphelenildiği için hastamızı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay Kutluhan Kaçıra hekimimize sevk ettik” dedi.

“Yaklaşık 1,5 litreye yakın iltihaplı irin boşalttık”
Hastanın geçmiş yıllarda geçirdiği ameliyatındaki kullanılan vidaların apse sorunu ortaya çıkarttığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Burkay K. Kaçıra, “Hastaya yapılan muayenede ve tahlil tetkiklerde iltihap değerlerinin normalin 60 katı üzerinde olduğu görülüyor ve vücutta bir iltihap olduğu tespit ediliyor. Hasta bize geldiğinde belinde 16 santimetrelik çapında büyük bir apse vardı. Sonra hastayı daha fazla sorgulayıp ve daha fazla muayene ettiğimizde yıllar önce geçirmiş olduğu bir omurga stabilizasyon ameliyatı hikayesi olduğunu öğrendik. İlginç bir şekilde omurgada kullanılan vidalar iltihaplanmış bu hastada. Hastanın belindeki iltihabın kaynağının omurga vidaları olduğunu tespit ettik. 16 santimetrelik çapında bir apseydi ve direk omurga vidaları ile ilişkiliydi. Yaklaşık 1.5 litreye yakın irin boşalttık. Vidalar zaten tamamen gevşemişti, artık görev görmüyordu. Vidaların hepsini çıkarttık, oraya vidaların yerine antibiyotikli çimento koyduk. Hastanın normalde 380 olan CRP değeri ki normalde 5 olması gerekirken bir hafta içerisinde 20’ye düştü. Hastanın kan değerleri yükseldi, halsizliği geçti ve yürümeye başladı. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi, hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

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