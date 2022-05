Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet, şube ve merkez ilçe müdürleriyle İl Müdürü Ömer İlman başkanlığında yoğun gündem maddeleriyle toplandı. Toplantıda yaklaşan Gençlik Haftası olmak üzere yurt, gençlik ve spor hizmetlerinde mevcut durum ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.



Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet, şube ve merkez ilçe müdürleriyle İl Müdürü Ömer İlman başkanlığında yoğun gündem maddeleriyle toplandı. Yaklaşan Gençlik Haftası olmak üzere yurt, gençlik ve spor hizmetlerinde mevcut durum ve yapılacak çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın projelerini Denizli’de gençlerle buluşturan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri toplantıya tam kadro katıldı. Her yıl 15 ile 21 Mayıs tarihleri arasında yurdun her köşesinde coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kısa bir süre kaldı. Denizli Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası boyunca yapılacak etkinlikler toplantıda masaya yatırıldı. 15 Mayıs tarihinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak hafta da sportif turnuva ve etkinlikler, Gençlik Merkezi özel programları, Gençlik Yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, kültür sanat yarışmaları, Milli Mücadele ve Atatürk konulu resim sergileri gibi birçok etkinlik yer alacak.



Kültür sanat yarışmaları bölge finalleri Denizli’de gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Ege Bölge finalinin 2326 Mayıs tarihlerinde Denizli’de gerçekleşeceği kaydedildi. Tiyatro, Şiir, Bilgi, Ses Yarışmalarının olacağı finallerle ilgili hazırlıklar Denizli Gençlik Merkezi tarafından yürütülüyor.



Yurt hizmetlerinde durmak yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Denizli’de bulunan 12 öğrenci yurdunda 9 bin 392 üniversite öğrencisinin barınma, yemek, kredi ve burs hizmetlerini sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlarda hizmetlerini 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiriyor. 2 Bin kişilik yurt inşaatının ikinci etap çalışmalarının devam ettiği kaydedilirken, önümüzdeki eğitimöğretim döneminde hizmete girmesinin planlandığı belirtildi. Yurtlarda barınmanın yanı sıra öğrencilerin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanması için akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik kültür, sanat, eğitim ve sportif çalışmaların sürdüğü belirtildi.



“Gençlerimizin iyi yetişmesi her şeyden önemli”

Toplantıda gençliğe hizmet ediyor olmanın ekip olarak sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu bilinçle yurt, gençlik ve spor hizmetleri ile toplumun en dinamik kesimi olan gençlere hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yılmadan, yorulmadan çalışmalara devam etmelerini istedi. “Gençler ülkemizin ve milletimizin geleceği ve umududur” diyen İlman, yaşadığı toplumun değerlerine bağlı, çalışkan, üretken, her türlü bağımlılıktan uzak gençlerin yetişmesinin kurum olarak en temel görevleri olduğunu söyledi. İlman, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde her bir çalışanın bütünün bir parçası olduğunu, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak bilgili, donanımlı ve özgüveni yüksek gençlerin yetişmesinde önemli bir rolü bulunduğunu sözlerine ekledi.

