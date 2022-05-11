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Kent ağaçları ve ormanların korunması Denizli’de konuşuluyor Denizli, 32 ülkeden 50 bilim insanını ağırlıyor

İHA

Kent ağaçları ve ormanların korunması Denizli’de konuşuluyor Denizli, 32 ülkeden 50 bilim insanını ağırlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ, kent ağaçlarının ve ormanlarının hastalık ve zararlı tehditlerine karşı korunması için düzenlenen bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyen COST aksiyonu çerçevesinde düzenlenen programa 32 ülkeden 50’ye yakın bilim insanı ve uzman katılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğinde kent ağaçları ve ormanlarının hastalık ve zararlı tehditlerine karşı korunması, bilimsel bilginin sürdürülebilir hale gelmesi ve çözüm yolları geliştirilmesi için 2 gün sürecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyen COST Aksiyon çerçevesinde düzenlenen programa 32 ülkeden 50’ye yakın bilim insanı ve uzman katılıyor. PAÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayan programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim, bilim insanları ve davetliler katıldı. Değirmenci açılış konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğine karşı gerekli aksiyonları almaya devam ettiklerini belirterek, Türkiye’de iklim değişikliği eylem planı hazırlayan ilk 3 belediyeden biri olduklarını söyledi.

“Bu bizim için gurur kaynağıdır”
Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, İncilipınar Parkı’nın Türkiye’deki tek Yeşil Bayrak sahibi park olduğuna dikkati çekerek, “Bu çalışmalarımızı her yıl revize ediyoruz ve Yeşil Bayrak aktifliğini devam ettiriyoruz. Yeşil alanlardaki kaliteyi artırırken, bunları korumaya yönelik de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2021 yılında düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Denizli’nin Dünya 2’ncisi olduğunu hatırlatan Değirmenci, “Bu bizim için gurur kaynağıdır. Bir başarıyı yakalamak ne kadar zor ise onu sürdürülebilir kılmak belki ondan daha zor. Onun için bu güzel başarıyı Denizlili vatandaşlarımızla birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. COST Aksiyon çerçevesinde Denizli özelinde ülkemizdeki ve Avrupa Birliği’ndeki ağaç ve bitkilerin de zararlılardan korunması sağlıklı yaşamalarını devam ettirmek ve insan hayatını daha kaliteli hale getirmek için bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese başarılar diliyorum” dedi.

Akademisyenler sorunlar ve çözüm önerilerini konuşacak
PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ise, PAÜ olarak böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Atar, “Avrupa ülkelerinin iklim ve uyum süreci çerçevesinde yeşil altyapıya verdiği önem her geçen gün artmaktadır. Yeşil altyapının karakteristik unsuru olan ağaçlar, iklim değişikliği, ticaret ve ulaşım yoluyla getirilen yabancı haşereler tarafından giderek artan bir şekilde tehdit edilmektedir. Bu ve benzeri konuların ele alınmasından ve siz değerli bilim insanlarınca değerlendirilmiş olmasından son derece memnuniyet duymaktayız” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından, Öğretim Üyesi Dr. Ceyda Beram ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim, yapılan çalışma ve projeler hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. İki gün boyunca sürecek organizasyonda kent ağaçlarının sağlığı konusu ile ilişkili problemlerin ve bilgilerin belirlenmesi ve problemlerin belirgin bir şekilde azaltılması ve hafifletilmesi için ihtiyaç duyulan yenikliklerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması bilim insanlarınca değerlendirilip, konuşulacak. Öte yandan program çerçevesinde bilim insanları Denizli Büyükşehir Belediyesi Fidanlığı, Servergazi Türbesi, Çamlık Mesireliği ve İncilipınar Parkı gibi alanları da ziyaret ederek inceleme ve tespitler yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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