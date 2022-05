Pamukkale’de çiftçilere yol desteği

Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde halkın her kesimine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede çiftçilik yapan vatandaşların tarım alanlarına ulaşmalarını sağlayan arazi yolları Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından açılmaya devam ediyor.



Turizm ve termal sağlık ile öne çıkan Pamukkale ilçesi tarım konusunda da dikkat çekiyor. İlçe genelinde tarım faaliyetleri geniş bir alana yapılırken, çiftçilikle uğraşan vatandaşlar tarlalarına ulaşmak için arazi yollarını kullanıyor. Kış aylarında yağmur ve kar nedeniyle bozulan yollar için Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu olumsuzluklardan çiftçilerin zarar görmemesi, üretimin aksamadan sürmesi için arazi yollarıyla ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleri ile tesviye, kot yükseltme, kumlama ve silindirle sıkıştırma çalışması yaparak arazi yollarının çiftçileri arazilerine ulaştırmasını sağlıyor.



“Arazi yolları çok önemli”

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını belirten Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki, “İlçemizde yaşayan her kesimden vatandaşımızın mutluluğu için çabalıyoruz. İlçemiz turizm merkezi olduğu kadar tarımda da önemli bir yere sahip. Birçok mahallemizde tarım, başlıca gelir kaynağı. Tarımsal üretim hem ilçemize, hem ilimize hem de ülkemize önemli bir katma değer sunmakta. Bu nedenle çiftçimizin, üreticimizin arazisine ulaşımı önemli bir yer tutuyor. Hava şartları ve tarım trafiğinden dolayı arazi yolları bozuluyor, deforme oluyor. Biz de özellikle tarımla uğraşan vatandaşlarımızın olduğu mahallelerde arazi yolları açmaya, var olan yolları da iyileştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız tüm hizmetlerimiz vatandaşlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmak için” dedi.

