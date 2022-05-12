Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’a vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’a vefa

İHA

Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’a vefa

Pamukkale Belediyesi tarafından Denizlili Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın adına Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’na yapılan kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Şehidimiz Veli Kabalay’ın adını eşinin görev yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatmak istedik” dedi.

Pamukkale Belediyesi hem eğitime hem de manevi değerlerine sahip çıktığını göstermeye devam ediyor. Geçen yıl 13 Mayıs’ta Ağrı Doğubayazıt Bölücek Hudut Karakolu’na bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda kahramanca çarpışarak şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’ın adı eşinin görev yaptığı Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’nda yaşatılıyor. Okulda bulunan kütüphane Pamukkale Belediyesi tarafından yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuldu. 2 bin yeni kitapla doldurularak, Pamukkale Belediyesi Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay Kütüphanesi adı verildi. Kütüphanenin açılış törenine, Şehit Veli Kabalay’ın annesi, babası, kardeşi ve Hüsamettin Kulaklı İlkokulu’nda öğretmenlik yapan eşi Şükran Kabalay ve şehidin kızı Asel ile birlikte, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, kurum müdürleri, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Şehidimizin adını yaşatacağız”
Şehidin öz geçmişinin okunarak başlanan törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim denince akan suların durduğunu ifade ederek, “Bugüne kadar geçen süre içerisinde 5 adet okulumuzda burası gibi kütüphanemizi çok şükür faaliyete açtık. Böylesine büyük bir açılış merasimi gerçekleştirmemiştik. Bu vesileyle o diğer 4 kütüphanemizin de büyük ve resmi açılışını gerçekleştirmiş de oluyoruz. Tabi buradaki kütüphanemiz bizim için biraz daha farklı bir anlam taşıyor. Bizim özgür bir şekilde bu vatanın topraklarında dolaşabiliyor olmamızı sağlayan, bu vatanın yurt olması için, bu toprakların vatan olmasının devam ettirilebilmesi için, canını seve seve veren nice yiğitlerimiz var. Şehidimiz Veli Kabalay kardeşimiz de bu vatan, bu bayrak uğruna canını seve seve verenlerden. Bu yiğidimizin ailesi de hemen okulumuzun yanında oturuyor. Ne güzeldir ki, şehidimizin bize emanet olan kıymetli eşi de bu okulumuzda öğretmen. Kendilerini Ramazan ayı içerisinde ziyaret ettiğimizde böyle bir projemiz olduğunu ifade etmiştik. Kendilerinin de onayını almak suretiyle bu işlerimizi çok hızlı bir şekilde başlattık ve tamamladık.

Şehidin kuzeninden anlamlı şiir
Şehidin kuzeni Gökalp İyilikçi kendi kaleme aldığı Şehadet Hırkası adlı şiirini seslendirdi. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, “Kelimelerimiz, şehidimizin fedakarlığını, mertebesini birazcık bile yükseltmekten aciz. Kütüphaneyi burada öğrencilerimiz her kullandıklarında eminim, şehitliği, şehitlik mertebesini ve Veli Kabalay’ı bir kez daha anacaklar, hatırlayacaklar ve bu şehitlik kurumunun anlamı bir kez daha düşünmüş olacaklar. Anlamlı bir hizmet olmuş. Sayın belediye başkanımızın eğitim kurumlarının taleplerine olan hassasiyetini büyük bir takdirle karşılıyorum. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay Kütüphanesi’nin açılışı dua ve gözyaşlarıyla yapıldı. Kütüphanede şehit adına oluşturulan köşe ve fotoğrafları da dikkat çekti.

“Oğlum adıyla yaşasın”
Şehidin annesi Aysel Kabalay gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Pamukkale Belediye Başkanımıza ve oğlumun çocukluk arkadaşı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Oğlumla yaşarken de gurur duyuyordum, şimdi daha çok gurur duyuyorum. Oğlum adıyla yaşasın” derken babası İsmail Kabalay, “Kütüphanede emeği geçen başta Pamukkale Belediye Başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Oğlumun şehadetinin yıl dönümünde tekrar hatırladık. Bundan sonra da hep hatırlanacak” dedi. Şehidin eşi Şükran Kabalay da “Öncelikle bu fikri bize getiren, eşimin çocukluk arkadaşı Hüseyin Oturaklı’ya, akabinde Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum. Ben de bu okulda görev yapıyorum. Görev yaptığım okulda, bu kütüphane ile adının yaşayacak olması çok anlamlı ve gururlu. Bu nedenle daha da duyguluyuz bugün. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendili miniklerden özel bireyleri sevindiren ziyaret
YEREL HABERLER Merkezefendili miniklerden özel bireyleri sevindiren ...
Farkındalık için bir araya geldiler Engelliler Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Farkındalık için bir araya geldiler Engelliler ...
Öğrenciler pandemide artan teknoloji bağımlığına dikkat çekti Öğrenci Elifsu Meşe: “Artan teknoloji bağımlılığı olumsuz yönde etkilemeye başladı”
YEREL HABERLER Öğrenciler pandemide artan teknoloji bağımlığına ...
İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın ...
Denizlispor'da geri sayım başladı
YEREL HABERLER Denizlispor'da geri sayım başladı
Denizli’nin şanlı destanı 103 yaşında Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Yürüyüşüne davet
YEREL HABERLER Denizli’nin şanlı destanı 103 yaşında Başkan ...
Susuz motor temizliği yapan liseliler mesleki tecrübe kazanıyor Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Susuz motor temizliği yapan liseliler mesleki tecrübe ...
Yeşil Çivril, Özdemir’e emanet
YEREL HABERLER Yeşil Çivril, Özdemir’e emanet
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular Yola düşen beton parçalarının oluşturduğu korku dolu anlar kamerada Rüzgarın etkisiyle iş hanından kopan beton parçalı yola düştü
YEREL HABERLER Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle ...
Çameli ile Azerbaycan’ın Bilesuvar ili kardeş oldu
YEREL HABERLER Çameli ile Azerbaycan’ın Bilesuvar ili kardeş oldu
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı ...
Doç. Dr. Koçak anısına 6. kez düzenlenen tez yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Koçak anısına 6. kez düzenlenen tez ...
Denizli’ye Mayıs ayında kar yağdı Tuzlabeli 2014 yılının ardından bir kez daha Mayıs ayında beyaza büründü
YEREL HABERLER Denizli’ye Mayıs ayında kar yağdı Tuzlabeli 2014 ...
Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman’la paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman’la paylaştı
5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu
Genç kız kalabalığa korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Genç kız kalabalığa korku dolu anlar yaşattı
Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu
Pamukkale’de çiftçilere yol desteği
YEREL HABERLER Pamukkale’de çiftçilere yol desteği
Denizlispor'da hedef bu hafta ligde kalmayı garantilemek
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef bu hafta ligde kalmayı ...
Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık kendi gözünden oldu Kayınvalidesini öldüren saplantılı aşık, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ve arkadaşını asit dökerek yaraladı Saldırının ardından yurt dışına kaçmaya hazırlanan şüpheli, akrabasına ait metruk evde JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık ...
Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine asit döktü
YEREL HABERLER Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine ...
Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
YEREL HABERLER Denizlispor kaçan puanlara üzülüyor
Merkezefendi daha iyi olacak
YEREL HABERLER Merkezefendi daha iyi olacak
Atletizmin yıldızları Denizli'de piste çıkacak
YEREL HABERLER Atletizmin yıldızları Denizli'de piste çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.