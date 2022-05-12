Banyoda ölü bulunan ikizlere hamile kadının eşi adli kontrolle serbest bırakıldı



Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, dün evinin banyosunda ölü olarak bulunan iki çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın (43), gözaltına alınan eşi Ramazan Çaltı, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buldan ilçesi Yeni Mahalle'de oturan iki çocuk annesi ve ikiz bebeklere hamile Hatice Çaltı'dan dün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve polis eşliğinde giren sağlık ekipleri Çaltı'yı banyoda hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde ve banyoda inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Çaltı'nın sadece başında yara izi olduğu, vücudunun herhangi bir yerinde kesici ve delici alet yarası olmadığı belirlenirken, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için alınan örneklerin Antalya'ya gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında ölümü şüpheli bulunan Çaltı'nın eşi Ramazan Çaltı, polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan Çaltı, eşinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle adliyeye sevk edildi. Ramazan Çaltı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Özcan DURUSOY

2022-05-12 22:02:15



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