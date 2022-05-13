PAÜ Gölbahçe, gönüllü öğrencilerin desteği ile temizlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ Gölbahçe, gönüllü öğrencilerin desteği ile temizlendi

İHA

PAÜ Gölbahçe, gönüllü öğrencilerin desteği ile temizlendi

Pamukkale Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Gölbahçe, gönüllü öğrencilerin desteğiyle temizlendi. 10 gün süren çalışmalarda, öğrenciler daha sonra yeşil alanlardan 4 boyunca yaklaşık 55 poşet çöp topladılar.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, DESKİ ve Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan düzenleme ve temizleme çalışmalarına Pamukkale Üniversitesi Hayvanları Anlama Topluluğu ve Genç Yeşilay Öğrenci Toplulukları da destek verdi. Nisan ayında başlayan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kınıklı Merkez Yerleşkesi içinde yer alan Gölbahçe mevkiinde gerçekleştirilen düzenleme ve yenileme çalışmalarına “Bizim olanı koruyacak ve temiz tutacak olan yine bizleriz” diyen Hayvanları Anlama Topluluğu ile Genç Yeşilay Topluluğu öğrencileri de gönüllü olarak katıldı. Temizleme çalışmalarında öğrenciler ilk olarak gölde yaşayan 6 kaplumbağa 2 kurbağa ile bin 300’den fazla balığı başka bir alana taşıdılar. PAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli, DESKİ ile gönüllü öğrenciler göldeki oluşan kirliliği vidanjör yardımıyla çekip tankerlerle gölde yıkama gerçekleştirdi. 10 gün süren çalışmalarda ek olarak, fıskiye motorları ve gölün aydınlatma sistemleri yenilendi. Su değirmeni bakımdan geçirildi ve boyandı.

Gönüllü öğrenciler daha sonra 4 gün boyunca göl çevresindeki yeşil alan başta olmak üzere Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, PAÜ Spor Merkezi, Konukevi, Pamukkale Teknokent ve Mediko bölgelerinden yaklaşık 55 poşet çöp topladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banyoda ölü bulunan ikizlere hamile kadının eşi adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Banyoda ölü bulunan ikizlere hamile kadının eşi adli ...
Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını Denizli'de ilk orman yangını vatandaşın ihbarıyla hızlıca söndürüldü Mehmet Bülent Özdemir: “Hemen acil 112’yi aradım yerini bildirdim”
YEREL HABERLER Pamukkale'de 1 günde 2 orman yangını Denizli'de ilk ...
Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki kütüphanede yaşatılacak Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay’a vefa
YEREL HABERLER Şehidin ismi, eşinin öğretmenlik yaptığı okuldaki ...
Merkezefendili miniklerden özel bireyleri sevindiren ziyaret
YEREL HABERLER Merkezefendili miniklerden özel bireyleri sevindiren ...
Farkındalık için bir araya geldiler Engelliler Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Farkındalık için bir araya geldiler Engelliler ...
Öğrenciler pandemide artan teknoloji bağımlığına dikkat çekti Öğrenci Elifsu Meşe: “Artan teknoloji bağımlılığı olumsuz yönde etkilemeye başladı”
YEREL HABERLER Öğrenciler pandemide artan teknoloji bağımlığına ...
İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER İnşaat halindeki binanın çatısına çıkan kadın ...
Denizlispor'da geri sayım başladı
YEREL HABERLER Denizlispor'da geri sayım başladı
Denizli’nin şanlı destanı 103 yaşında Başkan Zolan’dan Milli Mücadele Yürüyüşüne davet
YEREL HABERLER Denizli’nin şanlı destanı 103 yaşında Başkan ...
Susuz motor temizliği yapan liseliler mesleki tecrübe kazanıyor Susuz motor temizliği hizmeti veren liseliler, okullarına da katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Susuz motor temizliği yapan liseliler mesleki tecrübe ...
Yeşil Çivril, Özdemir’e emanet
YEREL HABERLER Yeşil Çivril, Özdemir’e emanet
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular Yola düşen beton parçalarının oluşturduğu korku dolu anlar kamerada Rüzgarın etkisiyle iş hanından kopan beton parçalı yola düştü
YEREL HABERLER Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle ...
Çameli ile Azerbaycan’ın Bilesuvar ili kardeş oldu
YEREL HABERLER Çameli ile Azerbaycan’ın Bilesuvar ili kardeş oldu
Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Denizli'de çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı ...
Doç. Dr. Koçak anısına 6. kez düzenlenen tez yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER Doç. Dr. Koçak anısına 6. kez düzenlenen tez ...
Denizli’ye Mayıs ayında kar yağdı Tuzlabeli 2014 yılının ardından bir kez daha Mayıs ayında beyaza büründü
YEREL HABERLER Denizli’ye Mayıs ayında kar yağdı Tuzlabeli 2014 ...
Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman’la paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon güreşçiler sevinçlerini İlman’la paylaştı
5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 aylık ikizlere hamile kadın banyoda ölü bulundu
Genç kız kalabalığa korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Genç kız kalabalığa korku dolu anlar yaşattı
Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evli 2 çocuk annesi kadın banyoda ölü bulundu
Pamukkale’de çiftçilere yol desteği
YEREL HABERLER Pamukkale’de çiftçilere yol desteği
Denizlispor'da hedef bu hafta ligde kalmayı garantilemek
YEREL HABERLER Denizlispor'da hedef bu hafta ligde kalmayı ...
Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık kendi gözünden oldu Kayınvalidesini öldüren saplantılı aşık, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ve arkadaşını asit dökerek yaraladı Saldırının ardından yurt dışına kaçmaya hazırlanan şüpheli, akrabasına ait metruk evde JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Sevgilisini asitle ağır yaralayan saplantılı aşık ...
Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine asit döktü
YEREL HABERLER Otelde tartıştığı sevgilisiyle arkadaşının üzerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.