Denizli’de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı Büyükşehirden muhteşem bale ve zumba kids gecesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 175 çocuk muhteşem bir geceye imza attı. Gecede çocukları yalnız bırakmayan Başkan Zolan, “Bizim çocuklarımız, yavrularımız, her şeyin en iyisi ve en güzeline layık” dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Denizli’de spor yapmayan kalmayacak” sloganı ile hayata geçirdiği ücretsiz spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 175 çocuk muhteşem bir geceye imza attı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Bale ve zumba kids branşları yılsonu gösterisinde hünerlerini sergileyen çocuklar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun süre alkışlanan 175 kişilik dev kadro, ışık ve müziğin muhteşem uyumu ile izleyenleri adeta büyüledi. Gecenin sonunda izleyicilere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda, vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.



“Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz”

Başkan Osman Zolan, “Bizim çocuklarımız, yavrularımız, her şeyin en iyisi ve en güzeline layık. Onlara he türlü imkanı sunmak gerekiyordu, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize yatırım yapmak anlamında böyle bir eğitim verdik. Eğitimcilerimize ve gözbebeği yavrularını bizlere emanet eden velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocukların kendilerini geleceğe hazırlaması için birçok imkan sağlamaya çalışıyoruz. Birlikte daha güzele, çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.