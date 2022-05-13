Bocceye Pamukkale Belediyesi damgası

Pamukkale Belediyespor Bocce takımında yer alan sporcular Aydın’da 31 ilden toplam 230 sporcunun katıldığı Okul Sporları Küçükler Bocce Türkiye Şampiyonası’ndan derecelerle döndü. Mollaahmetler Ortaokulu ile Tevfik Fikret Kaya Ortaokulu takımları ilk 2 sırayı almayı başardı.



Pamukkale Belediyesporlu bocceciler başarılarına devam ediyor. Mavibeyazlı kulüpte spor yaşamlarını sürdüren sporcular Aydın’da yapılan Okul Sporları Küçükler (KızErkek) Bocce Türkiye Şampiyonası müsabakalarında mücadele etti. 1011 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aydın İncirliova'da gerçekleştirilen şampiyonaya 31 ilden 24 kız, 22 erkek takımı ve toplam 230 sporcu katıldı. Şampiyonanın Küçük Erkekler Türkiye Finallerinde tamamı Pamukkale Belediyespor oyuncularından oluşan 2 okul takımı finalde karşılaştı. Mollaahmetler Ortaokulu rakibi Tevfik Fikret Kaya Ortaokulu’nu mağlup ederek 2013 ten bu yana 8 defa gerçekleştirilen finallerde 6. kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.



“Gururlandık”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor çatısı altında bulunan tüm branşlarda başarı grafiğinin hızla yükseldiğine dikkat çekerek, “Aydın’da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası’nda 2 Denizli takımı finalde karşılaştı. 2 takımın tamamı da Pamukkale Belediyesporlu oyunculardan oluşuyor olması bizleri gururlandırdı. Dostluk havasında geçen finalde ikinci olan Tevfik Fikret Kaya Ortaokulu oyuncularımızı ve 8 defa gerçekleşen finallerde 6. Kez Türkiye şampiyonu olan Mollaahmetler Ortaokulundaki oyuncularımızı kutluyorum. Desteklerimizin başarıyla sonuçlandığını görmek mutluluk verici. Pamukkale Belediyesi olarak sporcularımıza olan desteklerimiz her daim devam edecektir” dedi.

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