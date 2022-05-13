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Asırlık okulda kurulan müzede tarihin izleri sergilendi Yüzlerce eser 118 yıllık okulda, gün yüzüne çıktı Minikler atalarından kalan yadigarlarını ilk kez gördü

İHA

Denizli'de geçmişi Osmanlı dönemine dek uzanan ve Türk tarihine ait 200'den fazla farklı eserin yer aldığı 118 yıllık ilkokulda, geçmişe ışık tutacak olan müze kuruldu. 1900'lü yılların başında verilen Osmanlıca ders notlarının bulunduğu belgelerden, farklı ders eşyalarına kadar gereçlerin sergilendiği müze, öğrencilerin ve velilerin ilgisini çekiyor.

Asırlık okulda kurulan müzede tarihin izleri sergilendi Yüzlerce eser 118 yıllık okulda, gün yüzüne çıktı Minikler atalarından kalan yadigarlarını ilk kez gördü

Denizli’de geçmişi Osmanlı dönemine dek uzanan ve Türk tarihine ait 200’den fazla farklı eserin yer aldığı 118 yıllık ilkokulda, geçmişe ışık tutacak olan müze kuruldu. 1900’lü yılların başında verilen Osmanlıca ders notlarının bulunduğu belgelerden, farklı ders eşyalarına kadar gereçlerin sergilendiği müze, öğrencilerin ve velilerin ilgisini çekiyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eğitim ve öğretimini sürdüren Saadettin Kıbrıslıoğlu ilkokulunda müze açıldı. 1904 yılında Mecidiye Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan Saadettin Kıbrıslıoğlu ilkokulunda okulun geçmişini anlatan bir müze kuruldu. Müzede 1900’lü yılların başında düzenlenen karnelerden 1950’li yıllarda öğrencilere verilen süt tozu materyallerine kadar birçok araçgereç bulunuyor. Pamukkale protokolünün katılıp, kurdela kesmesiyle açılan müzede 200’e yakın farklı materyal bulunuyor. 1900’lü yılların başında verilen Osmanlıca ders notlarının bulunduğu belgelerden, farklı ders eşyalarına kadar gerecin sergilendiği müze öğrencilerin ve velilerin ilgisini çekiyor. Müzede; siyah önlük, daktilo, tülü televizyon, 1950’li yıllarda marshall yardımlarıyla dağıtılan süt tozunun kaynatıldığı kazanlar, metak sürahiler, demir kaşıklar, demir bardaklar, fotoğraflar, mikroskoplar, tepegözü, tarihi karneler gibi malzemeler yer alıyor. En dikkat çeken eserler arasında elle sallanılarak çalınan okul zili yer alıyor. Öğrenciler ilk kez gördüğü eserler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Okul yönetimi ve aile birliği; üniversite ile işbirliği yaparak müzeyi daha da geliştirmek istiyor.

“Bu yazıtlar çok değerli, 1900´lü yıllardan diplomalar var”
Ellerinde çok sayıda materyal olduğundan dolayı bunları müze açarak değerlendirmek istediklerini belirten okulun Aile Birliği Başkan Yardımcısı olan Mizan Turgut, ellerinde çok sayıda diploma olduğunu ve sahiplerini bulup bunları müzeye getirmek istediklerini anlatarak, “Müzeyi kurarken elimizde çok fazla materyal vardı. 1900´lü yıllardan 1926´da yıllardan belgeler elimizde mevcut. Hatta müzemize yerleştirilemediğimiz daha çok ürünlerimiz var. Bunları seçerken daha önce okulun kullandığı ve fen bilimleri dersinde kullanılan malzemeler, müzik dersinde kullanılan malzemeler hepsi okulumuza ait. Depodan ürünler bulduk ve zamanında süt tozu yapılıyormuş. Onların bardaklarını, kazanlarını bulduk. Bazı yazıtlar bulduk. Bu yazıtlar çok değerli, 1900´lü yıllardan diplomalar var. Öğrencilere bulacağız eski öğrencileri diploma sahiplerine bulacağız. Onlar okulumuzda getirmeyi düşünüyoruz. Eski ürünleri tekrar çıkarmak çok güzel bir duygu. Amacımız buydu ve amacımız ulaştık” diye anlattı.

“Müzemizde ki her şeyi çok merak ediyorum”
Okuluna kurulan müzedeki araç ve gereçleri ilk defa gördüğünü söyleyen ilkokul öğrencisi Göktuğ Ege Turan, “Müzemiz okulumuzun tarihi hakkında bilgi veriyor. Müzemizde ki her şeyi çok merak ediyorum ve müzemizde eski eşyalar var. Hiç görmediğim şeyler var. Eski kıyafetler paralar eşyalar teknolojisi geçmiş eşyalar var” ifadelerini kullandı. İlk defa gördüğü eşyaların kendisini heyecanlandırdığını anlatan öğrenci Beren Turgut da “Okulumuza müze açıldı. Hiç görmediğim eşyalar gördüm ve bu bizi çok heyecanlandırdı sanki çok eskilere gitmiş gibiyiz mesela ilk defa siyah önlük gördüm mikroskoplar gördüm eski telefonları gördüm” şeklinde konuştu.

“1904 yılına ait bir cetvelimiz var”
Ellerinde bulunan eserleri arşiv taraması yaparak müze haline getirdiklerini belirten okul müdürü Murat Gönüldenk, “Denizli´de ilkokul alanında, tarihine dayanan ilk defa arşiv taraması yaparaktan, o günlere ait belgeleri tarayaraktan bir küçük bir müze haline getirdik. Etkinliği çalışmayı da kalıcı olmasını yapılan arşiv çalışmasındaki sonucu belgelerinde üniversitedeki fenedebiyat fakültesinde işbirliği halinde inceleme yapılarak dan eğitim ve bilime katkı sunması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 1904 yılına ait bir cetvelimiz var. 1916 yılına ait ve o yıllara ait öğrencilere ait bilgi ve belgeler var. Yine 1950´li yıllara ait süt kazanı, öğrencilere verilen o dönemki çalışmalar var ve okulumuzun o dönemden itibaren kullanan eğitim alanında materyaller var. 1950´li yıllarda Marshall yardımı olarak sunulan ülkemize gelen süt yardımı neticesinde süt tozunun yapılarak öğrenciler dağıtımına dair bilgi ve belgeler ve kazanlar şu anda müzemizde mevcuttur” diye konuştu.

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