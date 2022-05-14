Denizlispor ligde kalmayı garantiledi Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - A. Denizlispor: 0

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Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kalması ardından ligde kalmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Denizlispor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Mustafa Eser’in eline çarpan top sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gökhan Süzen’in şutunda kaleci Orkun sağına gelen topu kurtardı.

53. dakikada Tiago Lopez'in pasında ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Aissati’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Bekir’in vuruşu kaleci Orkun’dan döndü. Tekrar topu önünde bulan Bekir’in ikinci vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakem: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Emre Nefiz x (Onur Ayık dk. 12 xx), Mustafa Eser xx, Tomislav Glumac xx, Faruk Can Genç xx, Oğuz Gürbulak xx, Ajdin Hasic x (Idrissa Camara xx dk. 69), Fatih Yiğit Şanlitürk xx (Antonio Mrsic dk. 87 ?), Atalay Babacan xx (Mustafa Karagöz dk. 46 xx), Hüseyin Atakan Üner xx (Del Valle xx dk. 69), Yacine Bammou x

Yedekler: Anıl Demir, Alim Öztürk, Yonathan, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Ercan Coşkun

Teknik Direktör: Recep Uçar

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Tiago Lopes xx, Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen xx, Erdal Akdarı xx, Muhammed Gönülaçar xx, Ismail Aissati x (Emre Sağlık dk. 61 xx), Özer Özdemir xx (Bünyamin Balat dk.87 ?), Gökhan Süzen x (Muhammet Özkal dk. 87 ?), İlhan Depe xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 87 ?), Bekir Böke xx (Asım Hamzaçebi dk. 79 xx)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Yalçın, Okan Derici, Ahmet Tekin, Muhammed Kiryolcu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Sarı kart: Mustafa Eser (Ümraniyespor)

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