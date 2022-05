İzmir’de ‘Çok Sesli Korolar Festivali’nde Denizli notalarıyla sahne alacak

Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu, İzmir’de düzenlenen ‘İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde sahne alacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivale katılarak hem Merkezefendi Belediyesi’ni hem de Denizli’yi temsil edecek koroya başarılar dileyerek, “Sanata ve sanatçıya her zaman destek olacağız” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile çok sesli koro müziğini özendirmek için ‘İzmir Çok Sesli Korolar Festivali düzenleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından koroların katılacağı ‘İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde, Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu da sahne alacak. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosu 15 Mayıs Pazar günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverler ile buluşacak. ‘Çok ses, çok renk, çok nefes’ sloganıyla düzenlenen festivalde yer alan korolar, 15 ayrı müzikal dalda ‘Festival Değerlendirme Kurulu’ tarafından değerlendirilecek. En yüksek puanı alan koro, müzikal dalda sanatsal olarak ödüllendirilecek.



“Her şey sanatla daha güzel”

İlçeyi sanatın ve kültürün merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerimize de hemşerilerimiz her zaman yoğun ilgi gösterdi. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Koromuz, İzmir’de düzenlenen Çok Sesli Korolar Festivali’ne katılarak hem belediyemizi hem de Denizli’mizi temsil edecek. Birbirinden değerli sanatçılarımızdan oluşan koromuza festivalde başarılar diliyorum. Bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Her şey sanatla daha güzel” diye konuştu.

