Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

İHA

Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı

Yunanlıların İzmir'i işgal etmesinden sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Milli Mücadele ateşini yakan Denizli, 103 yıl sonra tarihi günü yeniden yaşadı. Onbinlerce Denizlili 103 yıl önce olduğu gibi Bayramyeri Meydanı'na kadar Denizli Sancağı eşliğinde yürüyerek, tek yürek oldu. Başkan Zolan, 15 Mayıs’ın Denizli’nin onur ve şeref günü olduğunu vurguladı.

Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Milli Mücadele ateşini yaktığı 15 Mayıs 1919 Milli Mücadele Günü, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Programa protokol ve Denizli Sancağı arkasından yürüyen onbinlerce Denizlili katıldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda başlayan törende Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından binlerce Denizlili mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Atatürk Caddesi'ni takip ederek Kayalık Caddesi'ne ulaştı. 103 yıl önce Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin çağrısı ile başlatılan Milli Mücadele Günü'nün canlandırıldığı yürüyüş Bayramyeri Meydanı'nda son buldu. Burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu.

Başkan Zolan: Millet iradesine sahip çıktı
Başkan Osman Zolan, o günkü milli mücadele ruhu sayesinde 1206’da fethedilen Denizli’ye bir daha düşman postalı değmediğini ifade etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile Türkiye’yi işgal etmek isteyen güçlerin aynı şekilde cevap aldığını hatırlatan Başkan Zolan, "Millet, iradesine sahip çıktı. İnşallah yine aynı anlayışı devam ettireceğiz. Düşmanın oyunları, taktikleri, yöntemleri bitmez. Bu vatan üzerindeki bakışları, arzuları bitmez. Onun için burada yurt olarak kalabilmek, bayrağımızı dalgalandırabilmek için bizlerin çok çalışması ve gayret göstermesi gerekiyor. Uyanık ve hazır olmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra bizden sonra gelecek nesiller de buraya düşman postalı bastırmayacak" dedi.

“Tarihi tarihçilere bırakmak lazım”
Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 103 yıl önce Bayramyeri Meydanı'nda okuduğu fetvayı okuyan Başkan Zolan, 15 Mayıs 1919’un ortak bir değer olduğunu, bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği yaşanmaması için 13’ü akademisyen olmak üzere 16 yazarın hazırladığı “15 Mayıs Milli Mücadele’de Denizli” adlı Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını kitabı tanıttı. Başkan Osman Zolan, "Tarihi tarihçilere bırakmak lazım. Onların araştırması, kaynakları derlemesi, çalışması, o günleri yaşanlarla konuşulması ile bu eser ortaya çıktı. Bu eser Denizli’nin temel taşı, başucu kitabı haline gelecek. Tüm kütüphanelere gelecek ve 15 Mayıs denildiğinde bu esere başvurulması gerekiyor. Emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İlelebet 15 Mayıs’ı anmaya, birlikte yaşamaya ülkemizde bayrağımızı dalgalandırmaya İstiklal Marşımızı söyletmeye Allah’ım nasip etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Postacılar dereceye girebilmek için yürüyüş yarışmasında ter döktü
YEREL HABERLER Postacılar dereceye girebilmek için yürüyüş ...
Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup
YEREL HABERLER Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ...
Denizlispor çok mutlu
YEREL HABERLER Denizlispor çok mutlu
Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi
YEREL HABERLER Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi
Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek ’Av’landı Öldürülen oğlu üzerinden dolandırıldığını JASAT’tan öğrenen yaşlı kadın bayıldı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden ...
Şampiyon Horozkentspor, Fransa yolcusu
YEREL HABERLER Şampiyon Horozkentspor, Fransa yolcusu
İzmir’de ‘Çok Sesli Korolar Festivali’nde Denizli notalarıyla sahne alacak
YEREL HABERLER İzmir’de ‘Çok Sesli Korolar Festivali’nde Denizli ...
Mesut Bakkal: “İnandık, karar verdik ve başardılar”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “İnandık, karar verdik ve başardılar”
Denizlispor ligde kalmayı garantiledi Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - A. Denizlispor: 0
YEREL HABERLER Denizlispor ligde kalmayı garantiledi Spor Toto 1. ...
Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı Yıldırım düşen ağaçtaki alevi söndüren köylüler büyük bir felaketi önledi
YEREL HABERLER Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı Yıldırım düşen ...
Geleneksel turnuva kadın sporcuların katılımıyla renk kazandı
YEREL HABERLER Geleneksel turnuva kadın sporcuların katılımıyla renk ...
Denizil’de MHP’nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu Denizli’ye gelen kurmaylarıyla MHP Çivril’de buluştu
YEREL HABERLER Denizil’de MHP’nin seçim çalışmasının ikinci durağı ...
Denizli’nin şanlı destanını 16 yazar tek kitapta buluşturdu
YEREL HABERLER Denizli’nin şanlı destanını 16 yazar tek kitapta ...
Bahçeşehir Üniversitesi, Denizli’de iş dünyasının lider isimleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bahçeşehir Üniversitesi, Denizli’de iş dünyasının ...
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
YEREL HABERLER Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, ...
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Husumetlisini ağır yaralayan şüphelinin aracı evinin önünde bulundu
YEREL HABERLER Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle ...
Merkezefendi’de 19 Mayıs’a özel gençlik sergisi
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 19 Mayıs’a özel gençlik sergisi
Fidanlar şehitler ve gaziler anısına toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Fidanlar şehitler ve gaziler anısına toprakla ...
Özel bireylerin asker eğlencesi hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Özel bireylerin asker eğlencesi hayali gerçek oldu
Kültür ve sanat şehri Denizli Bu sergiye gelenler kahkahalara boğuluyor 53 ülkenin 967 eserinin sergi ve ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER Kültür ve sanat şehri Denizli Bu sergiye gelenler ...
Asırlık okulda kurulan müzede tarihin izleri sergilendi Yüzlerce eser 118 yıllık okulda, gün yüzüne çıktı Minikler atalarından kalan yadigarlarını ilk kez gördü
YEREL HABERLER Asırlık okulda kurulan müzede tarihin izleri ...
Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine tekrar gözaltı (2)
YEREL HABERLER Banyoda ölü bulunan 5 aylık hamile kadının eşine ...
İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı Zanlının cinayete hırsızlık süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı ...
Bocceye Pamukkale Belediyesi damgası
YEREL HABERLER Bocceye Pamukkale Belediyesi damgası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.