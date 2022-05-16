Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım servisi hizmet girdi

Araç bakım onarımının yanı sıra birçok hizmetiyle sektörün önemli markalarından olan ve tüm onarım işlemlerinde 2 yıl işçilik garantisiyle müşteri memnuniyeti oluşturan Auto King, araç sahiplerine çözümler sunabilmek için Denizli’de hizmet vermeye başladı.



Denizli’de araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Araç sahiplerinin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, otomobil onarım ve bakım sektörünün Türkiye’de devi olan Auto King, Denizli’de yeni yönetimi ve yenilenen enerjisiyle kapılarını açtı. Auto King Denizli; Ankara Bulvarı üzerinde araç sahiplerine hizmete başladı. Auto King Denizli Otomotiv ortakları Şamil Şahin ve Semih Becer’in yönetiminde, konusunda uzman sertifikalı teknik ekip, uzman müşteri temsilcileri ve danışma kadrosuyla hizmet veren bu merkezden Denizli’de araç sahipleri, sorunlarına çözüm bulacak.



Araç sahiplerinin odak noktası olan Auto King Denizli, birçok dalda müşterilerine hizmet sunuyor. Mini Onarım, Mekanik Onarım, Hasar Onarımı, Oto Bakım Koruma ve Mobil Parça Onarımı gibi ana başlıklı hizmetlerinin adı altında onlarca hizmetiyle, müşterilerini tüm ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm ortağı oluyor.



Auto King, Türkiye’nin dört bir tarafında hizmet veren servislerinde tüm onarım işlemlerinde, 2 yıl işçilik garantisi vererek farklılığını ortaya koyuyor. Auto King; TSE 13168 Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE 12047 ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sunduğu hizmetleriyle yüzde 99 müşteri memnuniyetine ulaşmış öncü kurum olma özelliğiyle dikkat çekiyor.



“Denizli’de olmaktan mutluyuz”

Auto King Denizli Servis Bayi Ortağı Şamil Şahin, Denizli’de olmaktan ve Denizli halkına hizmet vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Uzun yıllardır edindiğimiz tecrübe ve birikimi Denizli halkımıza sunmaktan onur duyuyorum. Yenilenen enerjimizle, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamızdan ödün vermeksizin Denizli’de araç sahiplerinin çözüm noktası olacağız. Tecrübeli ve uzman ekibimizle; araç bakım, onarımında müşterimizin otomobiliyle ilgili tüm ihtiyaçlarını bu çatı altında karşılayacağız. Sunduğumuz hizmetlerin yelpazesinin geniş olması, parça onarımı, güçlü yedek parça ağımızla müşterimizin hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf etmesini sağlıyoruz. Ben tüm Denizli halkımızı hem bilgi almak, çayımızı içmek, araç bakım ve onarımında ihtiyaçlarını karşılamak için Auto King Denizli’ye bekliyoruz” dedi.

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