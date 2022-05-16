Genç horozlar Erzurumspor’u dörtledi A. Denizlispor: 4 B.B. Erzurumspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç horozlar Erzurumspor’u dörtledi A. Denizlispor: 4 B.B. Erzurumspor: 0

İHA

– TFF Gelişim U19 Ligi takımlarından A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 40 mağlup etti.

Genç horozlar Erzurumspor’u dörtledi A. Denizlispor: 4 B.B. Erzurumspor: 0

– TFF Gelişim U19 Ligi takımlarından A. Denizlispor, sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 40 mağlup etti.

TFF Gelişim U19 Ligi TFF 1. Lig Grubu 37’nci haftasında kendi evinde grup 3’üncüsü Büyük Şehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini Eren Kabak, Emre Furtuna, Kemal Çetinkaya ve Deniz Kodal’ın golü ile 40 mağlup ederek puanını 52’e çıkardı.

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen genç horozlarda yıldız futbolcu Melik Talha Çiftçi, iyi bir mücadele olduğunu belirterek “Çok güzel bir oyun oldu. Bütün takımın ayağına sağlık. Hocalarımıza bizi burada destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz oynarken keyif aldık. Umarım dışarıda izleyenlerde keyif almıştır. Hem oyun olarak hem skor olarak iyi bir karşılaşma oldu” dedi.

“Lig üçüncüsü takımla oynadık”
Karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın deneyimli çalıştırıcısı Gökhan Kaynak da lig üçüncüsü olan bir takımla oynadıklarına dikkat çekerek; “Bizde son haftalarda iyi oynasak da kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama geldiğimizden beri ısrarla biz futbol oynamak istediğimizi ısrarla çocuklarımıza söylüyoruz. Nasıl oynanması gerektiğini, saha içerisinde nasıl olunması gerektiğini hep anlatıyoruz. Bu gün de gerçekten iyi bir oyun ortaya koydular. Topu rakibe vermediler. Bu çok önemli. Bizim oyunumuzun içinde zaten bu var. Geriden oyun kurup 2’nci bölgede olgunlaştırıp üçüncü bölgede işi bitirmek istiyoruz. Bu gün çocuklar bunu çok iyi yaptılar. Top bizde kaldı, yön değiştirmeler çok iyi oldu. Orta saha ve forvet arkası oynanan oyuncularımız bence bu gün fark oluşturdu. Bu çok önemliydi. Çünkü geldiğimden beri söylüyorum. Ama bu işler öyle kısa zamanda olmuyor maalesef. Çünkü Türkiye’de futbolun geldiği noktayı da herkes görüyor. Dolayısı ile alt yapılara çok fazla daha fazla önem vermemiz gerektiğini bir kez daha gördük. Daha önceki yıllarda da Denizlispor’da görev yapmıştım. O zaman da aynı şeyleri söylemiştim. Şimdi de aynı şeyleri söylüyorum. Türk futbolunun kurtuluşu alt yapıda” dedi.

“Kendi çocuklarımıza şans verelim” diyen Kaynak, “Çocuklarımıza çok daha fazla imkan sağlamamamız gerekiyor. Onlara çok daha fazla şans vermemiz gerekiyor. Şans verdiğimiz zamanda bence arkasında durduğunuz zaman da çocukların neler yapabileceğini bu gün bu maçta gördük. Onun içinde bütün takımı, çocukları tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir oyun, iyi bir maç oldu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul panellerinin sonuncusu yapıldı
YEREL HABERLER Okul panellerinin sonuncusu yapıldı
Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım servisi hizmet girdi
YEREL HABERLER Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım ...
Denizli’nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu
YEREL HABERLER Denizli’nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu
Denizli 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
YEREL HABERLER Denizli 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı Sokak ortasında gözünü kırpmadan meslektaşına çarptı
YEREL HABERLER Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto ...
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
YEREL HABERLER Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden ...
Postacılar dereceye girebilmek için yürüyüş yarışmasında ter döktü
YEREL HABERLER Postacılar dereceye girebilmek için yürüyüş ...
Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup
YEREL HABERLER Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ...
Denizlispor çok mutlu
YEREL HABERLER Denizlispor çok mutlu
Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi
YEREL HABERLER Dolandırıldığını eve gelen jandarmadan öğrendi
Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden dolandıran şüpheliler tek tek ’Av’landı Öldürülen oğlu üzerinden dolandırıldığını JASAT’tan öğrenen yaşlı kadın bayıldı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlu üzerinden ...
Şampiyon Horozkentspor, Fransa yolcusu
YEREL HABERLER Şampiyon Horozkentspor, Fransa yolcusu
İzmir’de ‘Çok Sesli Korolar Festivali’nde Denizli notalarıyla sahne alacak
YEREL HABERLER İzmir’de ‘Çok Sesli Korolar Festivali’nde Denizli ...
Mesut Bakkal: “İnandık, karar verdik ve başardılar”
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “İnandık, karar verdik ve başardılar”
Denizlispor ligde kalmayı garantiledi Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 - A. Denizlispor: 0
YEREL HABERLER Denizlispor ligde kalmayı garantiledi Spor Toto 1. ...
Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı Yıldırım düşen ağaçtaki alevi söndüren köylüler büyük bir felaketi önledi
YEREL HABERLER Yıldırım isabet eden ağaç alev aldı Yıldırım düşen ...
Geleneksel turnuva kadın sporcuların katılımıyla renk kazandı
YEREL HABERLER Geleneksel turnuva kadın sporcuların katılımıyla renk ...
Denizil’de MHP’nin seçim çalışmasının ikinci durağı Çivril oldu Denizli’ye gelen kurmaylarıyla MHP Çivril’de buluştu
YEREL HABERLER Denizil’de MHP’nin seçim çalışmasının ikinci durağı ...
Denizli’nin şanlı destanını 16 yazar tek kitapta buluşturdu
YEREL HABERLER Denizli’nin şanlı destanını 16 yazar tek kitapta ...
Bahçeşehir Üniversitesi, Denizli’de iş dünyasının lider isimleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bahçeşehir Üniversitesi, Denizli’de iş dünyasının ...
Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
YEREL HABERLER Hırsız 'İhtiyacım olanı aldım' notu bırakarak, ...
Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu Husumetlisini ağır yaralayan şüphelinin aracı evinin önünde bulundu
YEREL HABERLER Husumetlisini sokak ortasında pompalı tüfekle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.