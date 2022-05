Denizlispor’un gençleri mutluluklarını Başkan Uz ile paylaştı

Türkiye finallerine kalma başarısı gösteren A. Denizlispor U17 Takımı teknik heyet ve futbolcuları, Kulüp Başkanı Mehmet Uz’u ziyaret etti.



A. Denizlispor U17 Takımı, Gelişim Ligi’nde adını son 16’ya yazdırıp Türkiye Finallerine katılma hakkı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen bu başarının ardından A. Denizlispor U17 Takım teknik heyet ve futbolcuları, kulüp başkanı Mehmet Uz’u Haluk Ulusoy Tesislerinde ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Hikmet Olgun’un da hazır bulunduğu ziyarette, U17 Takımı teknik sorumlusu Kürşat Taş, kaleci antrenörü Hayrettin Öz, Antrenör Murat Çelik ve Maç ve Performans Antrenörü Selahattin Can Sarılar ile oyuncuları tebrik eden başkan Mehmet Uz, “Spor Toto 1.Ligin bitimine bir hafta kala profesyonel takımımız ligde kalmayı garantilerken, aynı hafta alt yapıdan da böyle bir sonucun çıkması sevincimizi arttırdı” dedi.



Göreve geldikleri günden beri alt yapıların önemine değindiklerini ifade eden Uz, “Bir kulübün alt yapısı ne kadar sağlamsa, geleceği de o kadar garanti altında demektir. Her sezon alt yapıdan en az bir veya iki oyuncunun A takıma dahil olması hem sportif başarı hem de ekonomik olarak kulübümüze büyük katkı koyacaktır. Biz bu bilinçle hareket ediyor ve alt yapılarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. U17 Takımımızın elde ettiği başarı küçümsenmeyecek kadar önemli. Teknik heyet ve gençlerimizi tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyorum” dedi.



A. Denizlispor U17 Takımı Teknik Sorumlusu Kürşat Taş da Türkiye Finallerine kalarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirterek, “Bu başarıda başkanımızın ve yönetim kurulumuzun emeği ve desteği çok fazla. Her zaman maddimanevi destekleriyle bize güç verdiler. İnşallah finallerde Denizlispor Kulübünü en iyi şekilde temsil ederek, bize olan güveni boşa çıkarmayacağız” dedi.



Süper Ligden 11, Spor Toto 1.Lig’den de 5 takımın katılmaya hak kazandığı Gelişim Ligi Elit U17 Türkiye Finalleri, çekilecek kuranın ardından TFF tarafından belirlenecek tarafsız sahalarda eleme usulü oynanacak maçlarla devam edecek. Yarı finale kalmaya hak kazanan 4 takım, 26 Mayıs’ta Antalya’da yapılacak yarı final maçlarında karşı karşıya gelecek. Ardından oynanacak final maçıyla şampiyon belirlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.