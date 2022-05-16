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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Haftası coşkuyla başladı

İHA

Gençlik Haftası coşkuyla başladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan Gençlik Haftası, 1524 Mayıs tarihlerinde her gün farklı etkinliklerle kutlanacak.

Her sene ülkemizin tüm yerleşim birimlerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası, 15 Mayıs Pazar günü Valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği haftanın başlangıcında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından İl Müdürü Ömer İlman tarafından, Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Hafta boyunca Denizli’nin dört bir tarafında gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde Uçurtma Şenliğinden, Satranç Turnuvasına; Gençlik Konserinden Ata’ya Saygı Koşusuna, resim sergileri, açık hava etkinlikleri, doğa yürüyüşü, sportif etkinlikler ve çok daha fazlası Denizlili gençlerle olacak. İl merkezi ve ilçelerde ayrı ayrı programlarla haftaya yayılacak coşkulu kutlama programlarından dikkat çekici etkinliklerden biri de Laodikya’da gerçekleşecek. 23 Mayıs Pazartesi akşamı 20.30’da İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Gençlik Haftasına özel bir konser düzenlenecek.

19 Mayıs’ta önce kortej yürüyüşü, ardından tören geçişi
Bu yıl 103. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.00’da Valilik Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu ile başlayacak. Ardından bando eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar kortej yürüyüşü yapılacak. Protokol başta olmak üzere Gençlik Merkezi üyesi gençler, sporcular ve vatandaşlarında eşlik edeceği yürüyüşün ardından kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanında yapılacak tören geçişi ve etkinliklerle devam edecek.

İl Müdürü İlman, “103 yıllık gurura, eksilmeyecek coşkuya sahibiz”
103. yıldönümü kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşku ve heyecanını bir kez daha yürekten hissettiklerini söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Gençlik Haftasının hem Atatürk'ü anma, hem gençlik, hem de spor yönü ile Denizli’de coşkulu bir şekilde kutlanacağını söyledi. 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milletinin yolunu aydınlatan, kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı şanlı bir mazi olduğunu belirten İlman, gençlere armağan edilen bu bayramı ve gurur duyduğumuz daha nice zaferleri bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih sayfalarına sığmayacak şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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