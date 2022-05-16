Müftü Ahmet Hulusi Efendi kabri başında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi kabri başında anıldı

İHA

Müftü Ahmet Hulusi Efendi kabri başında anıldı

Denizli'nin Milli Mücadele Kahramanlarından Müftü Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 103. yıldönümü münasebetiyle kabri ziyaret edilerek, kabri başında okunan hatimlerin duası yapıldı.

Milli Mücadele’nin Denizli’de bayraktarlığını yapan verdiği fetva ile halkı düşmana karşı mücadeleye çağıran Müftü Ahmet Hulusi Efendi için İlbade Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Denizli'de Milli Mücadele'nin 103. yıl etkinlikleri muhteviyatında Denizli'deki Milli Mücadele ateşini yakan Müftü Ahmet Hulusi Efendi başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Bayramyeri Meydanı'nda vatandaşları toplayarak irad ettiği fetva Anadolu'da ilk Milli Mücadele fetvasıdır. Bugün çeşitli etkinliklerle Milli Mücadele dönemini tekrar hayırla ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle aziz vatanımızı canları pahasına kanları ile sulayan şühedamızın ruhları şad olmasını ve Cenabı Allah'ın bu millete o günleri tekrar yaşatmaması duasında bulunuyoruz” dedi.

Okunan Kur’anı Kerim’in ardından Müftü Aşık tarafından hatimlerin duası yapıldı. Kabri başında yapılan törene İl Müftüsü Mehmet Aşık, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri ile din görevlileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik Haftası coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Gençlik Haftası coşkuyla başladı
Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosuna tam not
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosuna tam not
SGK İl Müdürü Mersin; “Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu, güçlü bir Türkiye demektir”
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Mersin; “Güçlü bir Sosyal Güvenlik ...
DTO bayrağı devraldı DTO Başkanı Erdoğan, Denizli Platformunun dönem sözcüsü oldu Denizli Platformu Dönem Sözcüsü Erdoğan: “Denizli’mizin sektörleri ve talepleri için yeni bir anlayışla çalışacağız”
YEREL HABERLER DTO bayrağı devraldı DTO Başkanı Erdoğan, Denizli ...
Tavas Devlet Hastanesi’nde ağız ve diş sağlığı hizmetleri başarıyla yürütülüyor
YEREL HABERLER Tavas Devlet Hastanesi’nde ağız ve diş sağlığı ...
Pamukkale Belediyesporlulardan 34 madalya ve 8 kupa
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesporlulardan 34 madalya ve 8 kupa
Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşayacak
YEREL HABERLER Denizli, 19 Mayıs coşkusunu Büyükşehir ile yaşayacak
Denizlispor’un gençleri mutluluklarını Başkan Uz ile paylaştı
YEREL HABERLER Denizlispor’un gençleri mutluluklarını Başkan Uz ile ...
Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım
YEREL HABERLER Büyükşehirden Honaz'a tarihi yatırım
Merkezefendi'de Aktaş'tan teşekkür
YEREL HABERLER Merkezefendi'de Aktaş'tan teşekkür
2 milyon turist hedefleyen Pamukkale, Çinli misafirlerini bekliyor Pamukkale’de sevindirici haber, ilk 4 ayda 240 bin turist ziyaret etti Pandeminin ardından Pamukkale’de ziyaretçi sayısı artmaya başladı DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: “2 milyon hedefini çok rahatlıkla Pamukkale ören yerinde tutturacağız”
YEREL HABERLER 2 milyon turist hedefleyen Pamukkale, Çinli ...
Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor
YEREL HABERLER Kırsal kalkınma projelerinde sözleşmeler imzalanıyor
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Türkiye’nin en hızlı postacıları milli takıma seçilebilmek için ter döktü Sıcağın altında onlarca posta dağıtıcısı, en hızlısı olmak için yarıştı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en hızlı postacıları milli takıma ...
Genç horozlar Erzurumspor’u dörtledi A. Denizlispor: 4 B.B. Erzurumspor: 0
YEREL HABERLER Genç horozlar Erzurumspor’u dörtledi A. Denizlispor: ...
Okul panellerinin sonuncusu yapıldı
YEREL HABERLER Okul panellerinin sonuncusu yapıldı
Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım servisi hizmet girdi
YEREL HABERLER Denizli’de araç sahipleri için yeni bir bakım onarım ...
Denizli’nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu
YEREL HABERLER Denizli’nin genç yeteneği milli takıma kaptan oldu
Denizli 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
YEREL HABERLER Denizli 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto lastikçi tutuklandı Sokak ortasında gözünü kırpmadan meslektaşına çarptı
YEREL HABERLER Sokak ortasında meslektaşını ağır yaralayan oto ...
Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden yaşadı
YEREL HABERLER Denizlililer 103 yıl sonra 15 Mayıs ruhunu yeniden ...
Postacılar dereceye girebilmek için yürüyüş yarışmasında ter döktü
YEREL HABERLER Postacılar dereceye girebilmek için yürüyüş ...
Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ailesine mektup
YEREL HABERLER Iğdırlı öğrencilerden şehit polis Veli Kabalay'ın ...
Denizlispor çok mutlu
YEREL HABERLER Denizlispor çok mutlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.