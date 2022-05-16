Müftü Ahmet Hulusi Efendi kabri başında anıldı

Denizli'nin Milli Mücadele Kahramanlarından Müftü Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nün 103. yıldönümü münasebetiyle kabri ziyaret edilerek, kabri başında okunan hatimlerin duası yapıldı.



Milli Mücadele’nin Denizli’de bayraktarlığını yapan verdiği fetva ile halkı düşmana karşı mücadeleye çağıran Müftü Ahmet Hulusi Efendi için İlbade Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Denizli'de Milli Mücadele'nin 103. yıl etkinlikleri muhteviyatında Denizli'deki Milli Mücadele ateşini yakan Müftü Ahmet Hulusi Efendi başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinden 4 saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Bayramyeri Meydanı'nda vatandaşları toplayarak irad ettiği fetva Anadolu'da ilk Milli Mücadele fetvasıdır. Bugün çeşitli etkinliklerle Milli Mücadele dönemini tekrar hayırla ve minnetle anıyoruz. Bu vesileyle aziz vatanımızı canları pahasına kanları ile sulayan şühedamızın ruhları şad olmasını ve Cenabı Allah'ın bu millete o günleri tekrar yaşatmaması duasında bulunuyoruz” dedi.



Okunan Kur’anı Kerim’in ardından Müftü Aşık tarafından hatimlerin duası yapıldı. Kabri başında yapılan törene İl Müftüsü Mehmet Aşık, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri ile din görevlileri katıldı.

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