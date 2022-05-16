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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO, Mesleki Eğitim Fuarına ev sahipliği yaptı

İHA

DTO, Mesleki Eğitim Fuarına ev sahipliği yaptı

Denizli Ticaret Odası ortaklığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli Mesleki Eğitim Fuarı ve Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizli Ticaret Odası ortaklığıyla Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 14 okulda üretilen ürünlerin sergilendiği Denizli Mesleki Eğitim Fuarı ve Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Denizli Ticaret Odası önündeki alanda gerçekleştirilen açılış törenine Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, daire ve kurum amirleri, oda ve STK Başkanları, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Avrupa Birliği’nden 100 milyon lira destekli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi başlattık”
Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, “Denizli Ticaret Odası olarak son dönemde mesleki eğitime özendirmek ve mesleki eğitimi geliştirmek için birçok iş yaptık. Abalıoğlu Endüstri Meslek Lisemizde atölye kurduk. Uzman kaynakçılık ile ısı, nem ve ses yalıtım kursu açtık. Türkiye’de ilk defa robotik kodlama eğitimi kursunu açtık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çağa hazırladık. Tekstil yenilik ve tasarım merkezi ile atölyesini kurduk. Moda ve tasarım kursu verdik. Avrupa Birliği’nden 100 milyon lira destekli Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projemizi başlattık. Avrupa’da bir benzeri daha bulunmayan Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezimizi kurduk. Avrupa birliği desteğiyle, mesleki eğitim yetkinlik gelişimi için ülkemizdeki sektörel mükemmeliyet merkezleri ile iş birliği içinde çalışacak sektörel merkezlerden birini Denizli’mizde kuracağız. Tüm Türkiye’den tekstil teknolojisi alanındaki öğretmenler ile Kobilerimiz, bu merkezimize Denizli’mize gelecekler. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli 160 tekstil teknolojisi öğretmenimiz ile 40 KOBİ çalışanımıza eğitimler vereceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak değerli gençler, öncelikle sizin için yaptık; daha iyi bir eğitim almanız için yaptık” diye konuştu.

“47 meslek okulumuzda faaliyetlerimiz devam ediyor”
Başkan Erdoğan’ın ardından konuşan Denizli Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise “Mesleki eğitime ve meslek okullarımıza büyük önem veriyoruz. Mesleki eğitimin önemi, sanayileşmede yüksek verimli kaliteli insan gücü için çok önemli. Bu ekonomik başarının temelidir. İlimizdeki 47 meslek okulumuzda faaliyetlerimiz devam ediyor. Eğitim, öğretim ve istihdam diye çıktığımız bu yolda öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Bunu yaparken tüm paydaşlarımızla sahadayız. Mesleki Eğitim Fuar ve sergimizde 14 okulumuzun ürettiği ürünler yeşil mutabakat çerçevesinde üretildi ve sergileniyor” dedi.

“Beklediğimizden çok yoğun”
Stantta ürünlerini tanıtan öğrenci Cemre Şanal, “Okulumla birlikte burada bir stant açtık. Kuaförlük, güzellik bölümü; makyaj ve kostüm olarak burada tanıtımdayız. Arkadaşımla beraber çok fazla ilgi gördük. Kostümün bulut, yağmur şemsiyeler gördüğünüz üzere ve çok yoğunluk var” dedi.
Öğrencilerden Ceylin Kaşlı ise “Beklediğimden daha eğlenceli geçiyor ve ilgi görüyoruz. Kostümüm kostüm makyajı olarak geçiyor, geri dönüşümü anlatıyor” diye konuştu.

Törene katılanlar tarafından Denizli Mesleki Eğitim Fuarı ve Sergisi kurdele kesilerek açıldı. Katılımcılar ardından 14 okulun sergisini gezerek, ürünler hakkında hem okul idarecileri, hem de öğrenciler tarafından bilgilendirildi. Denizli Ticaret Odası önündeki fuar sergisinin 3 gün boyunca gezilebileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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