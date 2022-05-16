Denizli’de 6 FETÖ’cü yakalandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 6 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli’de, “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 3 şüpheli, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ise hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 üye ve örgüte bilerek, isteyerek yardım eden ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.