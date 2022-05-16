Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı Kaçakçılar yakayı ele verdi

Denizli’de 2 kaçakçıdan 70 bin dolma sigara ve litrelerce sahte alkol, 1 şüpheliden ise 2 tabanca ve 1064 adet fişek ele geçirildi.



Denizli’de “Tütün ve Tütün Mamulleri Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 2 operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu” çerçevesinden adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 70 bin adet kaçak dolma sigara, 169 litre sahte alkol ele geçirildi.



Öte yandan silah kaçakçısından ise 2 tane ruhsatsız tabanca ve iş yerinde yapılan aramada 1064 adet fişek ele geçirildi.

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