PAÜ Hastanesinde Hemşirelik Haftası dolu dolu kutlandı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) 12 ile 18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) 12 18 Mayıs Hemşirelik Haftası etkinlikleri büyük bir coşkuyla kutlandı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü etkinlikler hakkında şu açıklamalarda bulundu, “Geçirdiğimiz pandemi sürecinin biz sağlık çalışanları üzerindeki izlerini biraz olsun azaltmak amacıyla bu yıl etkinliklerimizi şenlik havasında geçirmeyi planladık. İlk hafta etkinliklerimiz Hüseyin Yılmaz Kongre Kültür Merkezi’nde yapılan resmi törende PAÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici’nin konuşması ile başladı. Resmi törenin ardından rektörlük bahçesinde sıcak hava balonu etkinliği düzenlendi. Program PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi ve Eğitim Hemşiresi Sabriye Akkılıç’ ın birlikte sunduğu ‘Stres Yönetimi ve Zihinsel Dayanıklılık Uygulamaları’ ve ‘Hayat Nefesle Başlar’ isimli panelle ile devam etti. İlk günden beri ilkemiz tüm çalışanların yanında olmaktı. Etkinliğimiz akşam Hüseyin Kasapoğlu Tiyatro Salonu’nda senaryosu Hemşire Sabriye Akkılıç ve Hemşire Cemile Ülkem Atik tarafından yazılan ‘Geçmişten Günümüze Sağlık Uygulamaları’ adlı oyunla yine hastanemizde çalışan hemşire arkadaşlarımız tarafından sergilenerek sona erdi.”



Bir birinden güzel etkinlik 1 hafta sürdü

Hafta olarak planlanan etkinlikler Salı günü Mum Atölyesi ve Zumba Dans Atölyesi ve voleybol turnuvası ile devam etti. Çarşamba günü Klinik ziyaretleri yapılarak Hemşireler Günü kutlanarak hediyeler verildi. Perşembe günü 5. kat toplantı salonunda düzenlenen Amigurumi Atölyesinin ardından hastanenin 13. Katında Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Başhekim Yardımcıları, Hastane Müdürleri ve tüm hemşirelerin katılımıyla kokteyl ve müzik dinletisi gerçekleşti. Ocak ayında yapılan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifika Programında Eğitimci olarak görev alanlara Katılım Belgeleri verildi. Etkinlikler Cuma günü yapılan Parfüm Atölyesi ile sonlandırıldı.



“Henüz yolun başındayız yapılacak çok işimiz var”

PAÜ Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Demet Ekici, “Yeni başlayan hemşireler ve çalışan tüm arkadaşlar eğitimi ve mesleğini bir ömür boyu güçlü olarak sürdürebilmesi için hemşireliğe yatırım yapmanın gerekliliğinin farkındayız. Mesleğimiz insan sevgisi, şefkat ve empati değerleri ile yoğrularak gelişen bir meslektir. Güçlü bir sağlık hizmetinin gerçekleşmesi için hemşirelik mesleğinin korunmaya, güçlenmeye ve desteklenmeye ihtiyacı vardır.

Göreve ilk geldikleri günden itibaren ilkelerinin, tüm çalışan arkadaşlarının yanındayız. Ne mutlu ki etkinliklere katılan arkadaşlarımızın geri bildirimleri çıktığımız yolun doğruluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu gösterdi henüz yolun başındayız yapılacak çok işimiz var” dedi.



Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise hemşirelik mesleğinin kutsallığını bir kez daha vurgulayarak, hekimlerin, hemşirelerden güç aldığını dile getirdi ve tüm hemşirelerin Hemşireler Günü ve haftasını kutladı.

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