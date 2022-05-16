Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis, kargo şirketiyle gönderilen semaver içine gizlenmiş 160 gram metamfetamin ele geçirirken, kargoyu almaya gelen 2 kişi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye başka ilden kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Cumartesi günü operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kargoyu açan polis ekipleri semaver içine gizlenmiş şekilde 160 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-05-16 21:17:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.