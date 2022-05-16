Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis, kargo şirketiyle gönderilen semaver içine gizlenmiş 160 gram metamfetamin ele geçirirken, kargoyu almaya gelen 2 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye başka ilden kargoyla uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Cumartesi günü operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu bulunan kargoyu almaya gelen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kargoyu açan polis ekipleri semaver içine gizlenmiş şekilde 160 gram metamfetamin ile bir adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-05-16 21:17:25



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