Vicdansızlar yaşlı kadını 38 yıldır dinmeyen acısıyla kandırdı Öldürülen oğlu üzerinden 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vicdansızlar yaşlı kadını 38 yıldır dinmeyen acısıyla kandırdı Öldürülen oğlu üzerinden 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı

İHA

Vicdansızlar yaşlı kadını 38 yıldır dinmeyen acısıyla kandırdı Öldürülen oğlu üzerinden 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı

Denizli’de oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü cinayet hatırlatılarak 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, korkularından bir türlü kurtulamadı. Kefen parası olarak sakladığı birikimini geri getiren jandarmaya teşekkür eden yaşlı kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Acıpayam ilçesine bağlı Köke Mahallesi'ne yabancı bir aracın çok fazla giriş çıkış yaptığını tespit etti. 13 Mayıs Cuma günü şüpheli aracın yeniden kırsal mahalleye geldiğini gören jandarma ekipleri, anında köy muhtarıyla irtibata geçmelerinin ardından şüphelilerin 77 yaşındaki Cemile Özcan'ı dolandırdıklarını tespit etti. Gerçek jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, baygınlık geçirdi. Sakinleştirilen yaşlı kadın, evine gelen ve kendisini jandarma olarak tanıtan Soner A.'nın (38) oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü olayı hatırlatarak, "Evinizde bulunan altın ve paralar, oğlunun katiline ait olabilir. Sana kötülük yapmak istiyorlar. Onları kontrol ettirip geri getireceğiz" dediğini ve bu yüzden korkarak tüm birikimini eliyle teslim ettiğini söyledi.

JASAT’ın şüphelilerin yakalanması için başlattığı kod ‘Avcı’ operasyonunda; yaşlı kadının evinden yaklaşık 350 bin TL değerindeki altın ve paraları alan Soner A., Antalya'ya kaçmaya çalışırken Antalya emniyeti ile koordine kurularak yakalandı. Dolandırıcılık olayına karışan diğer şüpheliler olan Mehmet S. (40), İbrahim B. (45) ve Orhan O. (38) ise Denizli'de saklandıkları adreslerinde JASAT tarafından tek tek gözaltına alındı. Yaklaşık 350 bin TL değerindeki para ve altınlar, yaşlı kadına teslim edilirken; 5 saat içerisinde yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşlarına hakim olamadı
Şüpheliler hepsinin yakalandığı ve cezalandırıldıklarını öğrenen Cemile Özcan “Aman sakın onları biraz çıkarmayın siz” dedi.
Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğüne bir türlü anlam veremediğini ifade eden yaşlı kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı. Yaşadığı korkuyu halen üzerinden atamayan Özcan, “Bana 1 kişi göründü. Diğerlerini çok hatırlamıyorum. Dolandırıcılar gelip bana ‘Senin oğlun öldüğü için sana farklı şeyler yapacaklar’ deyip beni kandırdılar. Fotoğrafımı çekip, benden para aldılar. Ben dolandırıcı olduklarını bilmiyordum. Oğlum üzerinden beni aldattılar. Dolandırıcıların aldığı para, benim yıllarca biriktirdiğim paraydı. Haram tek kuruş parada içinde yoktu. Acıpayam'da bulunan jandarmalar bana yardımcı oldu. Jandarma paramı tam bir şekilde bana teslim etti. Jandarmanın hepsinden Allah razı olsun. Var olsunlar ve sağ olsunlar” diye konuştu.

Olayın ardından yalnız başına yaşayan yaşlı kadını zaman zaman ziyaret ederek durumunu takip eden muhtar Mithat Gürler ise “Cemile Teyzemizi dolandıran kişiler, jandarma tarafından yakalandı. Dolandırıcıların aldıkları ziynet eşyaları ve paralar, jandarma tarafından teslim edildi. Şu anda Cemile Teyzemizin sağlık durumu da iyi. Teyzemiz hala olayın şokunda, biz de gelip gidip ziyaret ediyoruz. Dışardan gelip gidenlere dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz. Bizler mahallemizde dolandırıcılar hakkında sürekli gerekli uyarıları yapıyoruz ama Cemile Teyzemizin bir anlık dalgınlığına geldi. Şu anda Cemile Teyze jandarma sayesinde iyi durumda. Biz de jandarmaya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli Kent Müzesi için geri sayım sürüyor Başkan Zolan ve Denizli Kent Müzesi Danışma Kurulu çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Denizli Kent Müzesi için geri sayım sürüyor Başkan ...
Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi öldü, oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil park halindeki TIR'a çarptı; sürücü ve eşi ...
Denizlispor gelecek sezon hedefini yükseltti Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz: “Çok zor dönemler geçirdik ancak hiç yılmadık”
YEREL HABERLER Denizlispor gelecek sezon hedefini ...
Cezaevine tekerlekli sandalyeyle gönderilen cani koca öldü
YEREL HABERLER Cezaevine tekerlekli sandalyeyle gönderilen cani koca ...
Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar oldu Anne ve babanın öldüğü kazada 5 yaşındaki çocuk yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan otomobil bir aileye mezar ...
Otomobilin çarptığı bisikletteki Batuhan öldü, sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletteki Batuhan öldü, sürücü ...
Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuk şok geçirdi Hızla gelen aracın çarptığı bisikletli çocuk metrelerce savruldu Çarptığı bisikletli çocuğu ölümüne neden olan vicdansız sürücü arkasına bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuk şok ...
Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Engelliler askerlik heyecanı yaşadı
Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Semavere gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 tutuklama
3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı
YEREL HABERLER 3 kişiyi yaralayan düğün magandası tutuklandı
Engelli bireyler 1 günlüğüne de olsa asker olma sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Engelli bireyler 1 günlüğüne de olsa asker olma ...
Kargoyla uyuşturucu getiren tacirlerin gizleme yöntemleri şaşırttı Uyuşturucu ticareti yapan 13 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kargoyla uyuşturucu getiren tacirlerin gizleme ...
PAÜ Hastanesinde Hemşirelik Haftası dolu dolu kutlandı
YEREL HABERLER PAÜ Hastanesinde Hemşirelik Haftası dolu dolu ...
Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek şaşırttı Kaçakçılar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Silah kaçakçısından ele geçirilen çok sayıda fişek ...
Prefabrik ev ilanıyla 30 kişiyi dolandıran şüpheliler yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Prefabrik ev ilanıyla 30 kişiyi dolandıran şüpheliler ...
Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son 1 haftada 126 trafik kazası meydana ...
Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para cezası Denizli’de aranan 95 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhşa aracılık yapan 19 kişiye 22 bin lira para ...
Denizli’de 6 FETÖ’cü yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de 6 FETÖ’cü yakalandı
DTO, Mesleki Eğitim Fuarına ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DTO, Mesleki Eğitim Fuarına ev sahipliği yaptı
Müftü Ahmet Hulusi Efendi kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Müftü Ahmet Hulusi Efendi kabri başında anıldı
Gençlik Haftası coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Gençlik Haftası coşkuyla başladı
Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosuna tam not
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Çok Sesli Korosuna tam not
SGK İl Müdürü Mersin; “Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu, güçlü bir Türkiye demektir”
YEREL HABERLER SGK İl Müdürü Mersin; “Güçlü bir Sosyal Güvenlik ...
DTO bayrağı devraldı DTO Başkanı Erdoğan, Denizli Platformunun dönem sözcüsü oldu Denizli Platformu Dönem Sözcüsü Erdoğan: “Denizli’mizin sektörleri ve talepleri için yeni bir anlayışla çalışacağız”
YEREL HABERLER DTO bayrağı devraldı DTO Başkanı Erdoğan, Denizli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.