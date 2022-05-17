Vicdansızlar yaşlı kadını 38 yıldır dinmeyen acısıyla kandırdı Öldürülen oğlu üzerinden 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, gözyaşlarına hakim olamadı

Denizli’de oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü cinayet hatırlatılarak 350 bin lira dolandırılan yaşlı kadın, korkularından bir türlü kurtulamadı. Kefen parası olarak sakladığı birikimini geri getiren jandarmaya teşekkür eden yaşlı kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Acıpayam ilçesine bağlı Köke Mahallesi'ne yabancı bir aracın çok fazla giriş çıkış yaptığını tespit etti. 13 Mayıs Cuma günü şüpheli aracın yeniden kırsal mahalleye geldiğini gören jandarma ekipleri, anında köy muhtarıyla irtibata geçmelerinin ardından şüphelilerin 77 yaşındaki Cemile Özcan'ı dolandırdıklarını tespit etti. Gerçek jandarmadan dolandırıldığını öğrenen Cemile Özcan, baygınlık geçirdi. Sakinleştirilen yaşlı kadın, evine gelen ve kendisini jandarma olarak tanıtan Soner A.'nın (38) oğlunun 38 yıl önce öldürüldüğü olayı hatırlatarak, "Evinizde bulunan altın ve paralar, oğlunun katiline ait olabilir. Sana kötülük yapmak istiyorlar. Onları kontrol ettirip geri getireceğiz" dediğini ve bu yüzden korkarak tüm birikimini eliyle teslim ettiğini söyledi.



JASAT’ın şüphelilerin yakalanması için başlattığı kod ‘Avcı’ operasyonunda; yaşlı kadının evinden yaklaşık 350 bin TL değerindeki altın ve paraları alan Soner A., Antalya'ya kaçmaya çalışırken Antalya emniyeti ile koordine kurularak yakalandı. Dolandırıcılık olayına karışan diğer şüpheliler olan Mehmet S. (40), İbrahim B. (45) ve Orhan O. (38) ise Denizli'de saklandıkları adreslerinde JASAT tarafından tek tek gözaltına alındı. Yaklaşık 350 bin TL değerindeki para ve altınlar, yaşlı kadına teslim edilirken; 5 saat içerisinde yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gözyaşlarına hakim olamadı

Şüpheliler hepsinin yakalandığı ve cezalandırıldıklarını öğrenen Cemile Özcan “Aman sakın onları biraz çıkarmayın siz” dedi.

Dolandırıcıların tuzağına nasıl düştüğüne bir türlü anlam veremediğini ifade eden yaşlı kadın, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı. Yaşadığı korkuyu halen üzerinden atamayan Özcan, “Bana 1 kişi göründü. Diğerlerini çok hatırlamıyorum. Dolandırıcılar gelip bana ‘Senin oğlun öldüğü için sana farklı şeyler yapacaklar’ deyip beni kandırdılar. Fotoğrafımı çekip, benden para aldılar. Ben dolandırıcı olduklarını bilmiyordum. Oğlum üzerinden beni aldattılar. Dolandırıcıların aldığı para, benim yıllarca biriktirdiğim paraydı. Haram tek kuruş parada içinde yoktu. Acıpayam'da bulunan jandarmalar bana yardımcı oldu. Jandarma paramı tam bir şekilde bana teslim etti. Jandarmanın hepsinden Allah razı olsun. Var olsunlar ve sağ olsunlar” diye konuştu.



Olayın ardından yalnız başına yaşayan yaşlı kadını zaman zaman ziyaret ederek durumunu takip eden muhtar Mithat Gürler ise “Cemile Teyzemizi dolandıran kişiler, jandarma tarafından yakalandı. Dolandırıcıların aldıkları ziynet eşyaları ve paralar, jandarma tarafından teslim edildi. Şu anda Cemile Teyzemizin sağlık durumu da iyi. Teyzemiz hala olayın şokunda, biz de gelip gidip ziyaret ediyoruz. Dışardan gelip gidenlere dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz. Bizler mahallemizde dolandırıcılar hakkında sürekli gerekli uyarıları yapıyoruz ama Cemile Teyzemizin bir anlık dalgınlığına geldi. Şu anda Cemile Teyze jandarma sayesinde iyi durumda. Biz de jandarmaya çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.