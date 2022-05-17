Denizli, Gençlik Festivalinde coşacak Başkan Zolan: “Tüm hemşehrilerimi festivalimize bekliyorum”

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve PAÜ’nün düzenlediği Denizli Gençlik Festivali, birbirinden özel sanatçıları ağırlayacak. Tüm Denizlililerin davetli olduğu Kıraç, Gripin ve Zeynep Onat’ın sahne alacağı festival PAÜ Kampüsü Festival Alanı’nda yapılacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi’nin (PÜA) düzenlediği Denizli Gençlik Festivali birbirinden özel sanatçıları ağırlayacak. PAÜ Kampüsü Festival Alanı’nda düzenlenecek festivalin ilk programı 19 Mayıs 2022 Perşembe günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı akşamı saat 21.00’de Türk rock müziğin başarılı ismi Kıraç ile başlayacak. PAÜ Bahar Şenlikleri ile bir arada gerçekleştirilen Denizli Gençlik Festivali’nin diğer ünlü isimleri ise sevilen sanatçı Zeynep Onat ile ünlü rock grubu Gripin olacak. Zeynep Onat ve Gripin ise 20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 21.00’de PAÜ Kampüsü Festival Alanı’nda sahne alacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu Denizli Gençlik Festivali’ne girişler ücretsiz olacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve PAÜ tarafından düzenlenen Denizli Gençlik Festivali’ne tüm hemşehrilerini davet etti.



Kültür ve sanat şehri Denizli

Pandemiden dolayı alınan tedbirler nedeniyle 2 yıldır birçok etkinliği gerçekleştiremediklerini hatırlatan Başkan Zolan, “Çok şükür daha sağlıklı günlere kavuştuk. Kültür ve sanat şehri Denizli’mizde çok özel bir tarihte, çok özel bir festival düzenliyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda başlattığımız Denizli Gençlik Festivalimizde sevilen sanatçılar başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimiz için sahne alacak. Bayramımızı hep birlikte coşku içinde kutlayacağız. Şimdiden herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, tüm hemşehrilerimi festivalimize bekliyorum” dedi.

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